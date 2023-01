Ligorna, Roselli: “Fossano ultima in classifica, ma non dobbiamo abbassare la guardia”

Genova. Impegno in trasferta per il Ligorna nel Girone A di Serie D. Gli uomini di mister Roselli sono attesi dalla sfida contro il Fossano allo Stadio Pochissimo, nel cuneese. Da un lato i biancoblù sono al terzo posto in solitaria, reduci dal pari interno contro il Derthona. Dall’altra i fossanesi sono ultimi nel Girone A con otto punti conquistati, due dei quali nelle ultime cinque partite.

“Con i ragazzi ho parlato del fatto che quello del Fossano è un caso particolare – rivela il tecnico Giorgio Roselli – Sono ultimi, con otto punti, ma nelle ultime dieci partite hanno ottenuto molti pareggi e quando hanno perso hanno perso sempre con scarti minimi. Nell’ultima sfida, per esempio, hanno sì perso 2-1 contro il Chieri ma hanno anche preso un palo e realizzato tre/quattro occasioni da goal. Una cosa anomala questa, in quanto di solito quando una squadra è così staccata è perché ‘merita’ di perdere, ma non nel loro caso. Oltretutto si sono rinforzati anche con giocatori come Alfiero e possono contare anche su alcuni giocatori di alto profilo, anche se la posizione di classifica è quella che è”.

“Quello che conta per noi – sottolinea Roselli – è sapere che è una partita che non dobbiamo sbagliare e quindi sarà un fine settimana in cui li martellerò abbastanza perché di solito quando si pensa che una sfida sia semplice si prendono degli schiaffi pazzeschi sul campo. Dovrò essere abbastanza bravo a tenerli sulla corda. Poi se ti vanno male alcuni episodi e non fai il risultato può anche starci, quando capita come con la Castellanzese lo accettiamo, ma sicuramente dobbiamo fare la partita”.

Riguardo alle condizione della squadra, l’allenatore dichiara: “Abbiamo sempre fuori Cericola così come probabilmente anche Di Masi, febbricitante e reduce da due partite consecutive da 95 minuti. Gli altri direi che stanno tutti discretamente bene”.