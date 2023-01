Libero e Virgilio down, e-mail in tilt: non si accede alla posta elettronica

Milioni di persone non riescono ad accedere alle loro caselle Virgilio mail e Libero mail, da ieri sera domenica 22 gennaio.

Inevitabili i disagi per tanti utenti, soprattutto per coloro che usano la posta elettronica per motivi di lavoro. “Auspico un ripristino di entrambi i servizi al più presto, è un problema incolmabile per chi lavora”, scrive un utente in rete.

Libero ha pubblicato e diffuso semplicemente un messaggio di scuse. Sono al lavoro affinché le caselle di posta siano accessibili a breve. Ma non ci sono dettagli sulla tempistica.