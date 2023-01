Lega, Francesca Corso è il nuovo segretario provinciale di Genova

Genova. Francesca Corso, assessore della giunta Bucci in Comune a Genova e da tempo militante della Lega, è il nuovo segretario provinciale genovese del Carroccio. Ha sconfitto, in congresso, Andrea Carratù, presidente del municipio Centro est.

Corso, assessore al Marketing territoriale, Politiche per i Giovani, Disagio e solitudine, Pari opportunità, Animali del Comune di Genova, è anche coordinatrice di Anci Giovane Liguria.

“Buon lavoro a Francesca Corso, nuovo segretario della Lega – Salvini premier per la provincia di Genova, e complimenti allo sfidante Andrea Carratù. Entrambi ricoprono già importanti ruoli istituzionali e hanno confermato la maturità della Lega per il clima di impegno e rispetto reciproco in cui si è svolto il congresso” ha detto Edoardo Rixi, segretario regionale Lega in Liguria.

“Un bellissimo esercizio di democrazia. Si conclude così in Liguria il percorso per nominare i segretari provinciali, prossima tappa l’elezione del segretario regionale”, conclude.