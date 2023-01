‘Le strade libere e sicure le fanno le donne che le attraversano”: la passeggiata rumorosa contro la violenza maschile

Genova. “È da poco iniziato l’anno e la brutale violenza maschile e patriarcale ha colpito due giovani donne nella nostra città. Il femminicidio di Giulia Donato e lo stupro avvenuto ai giardini Baltimora sono fatti inaccettabili. In solidarietà alle nostre sorelle abbiamo deciso di dare vita ad una camminata transfemminista rumorosa, perché vogliamo essere liberə di muoverci, in qualsiasi modo e a qualunque ora per le strade che attraversiamo”.

Questo il comunicato stampa di Non una di meno Genova, che dopo i recentissimi fatti di cronaca nera torna in piazza per manifestare contro la violenza di genere e i soprusi contro le donne.

“Venerdì sera h 22:00 ci vediamo in piazza della Meridiana, cammineremo per il centro storico tuttə insieme, munitə di pentole per fare rumore e urlare la nostra rabbia. Per riappropriarci delle strade della nostra città e gridare a squarciagola SORELLA NON SEI SOLA”