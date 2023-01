Lancio di telefoni dall’esterno del carcere, tentativo sventato dalla penitenziaria

Genova. Ancora una volta il tentativo di lancio di telefonini all’interno del carcere di Marassi dai muri del lato verso lo stadio Ferraris è stato sventato dalla polizia penitenziaria.

Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio, intorno alle 14. Nell’area passeggi della seconda sezione è atterrato un involucro contenente due micro telefonini “Ma la manovra non è sfuggita agli agenti della penitenziaria – rivela Fabio Pagani, segretario regionale della Uil Penitenziari – non è stato facile , in quel momento ai passeggi erano presenti circa 100 detenuti ma attraverso una mirata perquisizione e operazione di bonifica, i poliziotti hanno trovato l’involucro”.

“Questo episodio conferma l’assoluta capacità del personale di polizia penitenziaria ancor più – sottolinea il sindacalista della Uil – in una condizione di sovraffollamento, infatti oggi a Marassi si contano 680 detenuti a fronte di una capienza regolamentare prevista in 497. Tali episodi potrebbero determinare situazioni ad alto rischio”.

“Nei prossimi giorni – conclude Pagani – valuteremo se sia il caso di investire sindaco e prefetto sulla questione. Di certo non sempre si è nelle condizioni di sequestrare i vari oggetti e le varie sostanze che vengono lanciate dall’esterno verso l’interno del carcere. Occorre, prevedere anche ulteriori barriere atte ad impedire i lanci”.