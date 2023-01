L’altro concerto di Capodanno, al Carlo Felice applausi per la Fledermaus di Strauss

Genova. Poche ore prima che andasse in scena in piazza De Ferrari lo spettacolo del Capodanno Mediaset, con 30mila partecipanti, e un cast “pop” trasversale per gusti e anagrafica, all’interno del Teatro Carlo Felice, dirimpettaio del palazzo della Regione, Die Fledermaus, capolavoro di Johann Strauss junior in un nuovo allestimento dello stesso teatro genovese in coproduzione con il Comunale di Bologna. (Oggi la prima replica alle 16)

Grandi applausi a cast e direzione. Sul podio la “certezza”, Fabio Luisi, profondo conoscitore della produzione musicale viennese e tedesca fra Ottocento e Novecento. Travolgente la componente musicale, perfetta per il periodo dell’anno festoso, tra valzer e polke.

L’orchestra del teatro ha risposto perfettamente alle indicazioni direttoriali, sin dalla ouverture i cui diversi temi sono collettore dell’intera operetta. In un’operetta il cast è chiamato a un impegno oneroso: occorre avere non solo belle voci, ma anche saper recitare e ballare. Ieri i cantanti hanno tutti convinto meritando gli applausi finali: da Bo Shovhus, simpatico Eisenstein, a Valentina Nafornita, voce e presenza ineccepibile nei panni di Rosalinde, alla bravissima Danae Kontora (Adele, la più applaudita). Completavano il cast Deniz Uzun (principe Orlofsky), Levent Bakirci (Franck), Bernhard Berchtold (Alfred), Liviu Holender (Falke), Benedikt Kobel (Blind), Alena Sautier (Ida).

Segnalazione per l’attore Udo Samel nella parte di Frosch (l’addetto al carcere) mescolando ironicamente tedesco e genovese. Bene anche il coro e il corpo di ballo. La regia di Cesare Lievi ha giocato con il testo di Haffner e Genée.

foto di Marcello Orselli