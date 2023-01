L’agenzia funebre Taffo arriva a Genova: apertura a Sampierdarena venerdì 13 gennaio

Genova. Taffo Funeral Services arriva a Genova e apre a Sampierdarena a partire da venerdì 13 gennaio.

“La Liguria da sempre è una regione interessante per il nostro brand – spiega Alessandro Taffo, responsabile commerciale dell’azienda – Vista l’età media dei residenti per noi si innesca una doppia sfida: prima di tutto riuscire a far emergere e conoscere il brand Taffo in una realtà dove il pubblico attratto dai social è nettamente inferiore rispetto alla media italiana. Seconda sfida riuscire a far capire a chi non è più così giovane che la vita a qualsiasi età è un dono prezioso e va vissuta senza alcun rimpianto”.

Taffo Funeral Services è una storica impresa funebre fondata nel 1940 in pochi anni è diventata leader del settore e attiva su tutto il territorio Italiano con varie filiali a Roma, Bologna, Ancona, Vicenza, Torino, Imola, Verona, Cattolica, Potenza, Mantova Latina e Civitavecchia.

Negli ultimi anni la sua espansione è stata accelerata da una sempre più alta popolarità sui social: solo sulla pagina Facebook si contano quasi 400 mila like, ma poi c’è anche il profilo Instagram e da poco anche Tik Tok.

Taffo ha rivoluzionato il modo di parlare dell’aldilà: i suoi post sono ironici ma spesso uniti a temi di attualità, di diritti e di politica.