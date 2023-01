Lagaccio, via libera alla riqualificazione del deposito ex Sati: 125 parcheggi per i residenti

Genova. Via libera dal Comune di Genova alla prima parte del progetto di ristrutturazione dell’ex deposito Sati al Lagaccio, un intervento che porterà alla creazione di 77 nuovi posti auto e 19 nuovi posti moto nell’autorimessa abbandonata già in parte gestita da Genova Parcheggi. Un altro tassello della trasformazione del quartiere che negli scorsi giorni ha visto l’inaugurazione del parco ricavato nell’area dell’ex caserma Gavoglio.

La riqualificazione vale 3 milioni e 410mila euro, finanziati per 3,1 milioni dal Pnrr nell’ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, e per la parte restante dal fondo per l’avvio di opere indifferibili. Con la determinazione della direzione Lavori pubblici, arrivata poco prima di Natale, si dà il via libera al piano di fattibilità tecnico economica e si stabilisce l’affidamento dell’appalto con una procedura negoziata senza bando, trattandosi di lavori sotto la soglia comunitaria.

L’edificio, situato tra via del Lagaccio, via Avezzana e via Ponza, si compone di un’autorimessa e una palazzina, entrambe di quattro piani. Costruito nel 1958 per il ricovero dei bus extraurbani, ha cambiato più volte proprietà prima di essere ceduto definitivamente al Comune. Fino al 1997 nella palazzina erano ancora presenti alcuni uffici: da quell’anno è completamente vuota eccetto i piani superiori che sono stati alienati e ospitano 6 appartamenti.

Il piano terra del deposito è tuttora in concessione a Genova Parcheggi con stalli di sosta riservati ad abbonati. E l’intera rimessa, secondo lo studio di fattibilità approvato dal Comune, diventerà un posteggio per i residenti seguendo probabilmente lo stesso modello di gestione. L’autorimessa si svilupperà su quattro piani, tutti con accesso stradale indipendente: il piano terra da via del Lagaccio; il secondo, il terzo e il quarto da via Ponza. In tutto saranno ricavati 60 stalli coperti e 17 scoperti per le auto (ad oggi sono 48 in tutto, di cui 38 al coperto) e ulteriori 19 stalli moto (attualmente 13) per un totale a fine lavori di 125 posti auto e 32 posti moto.

Per il piano già in uso sono previsti solo interventi di messa in sicurezza e sostituzione degli infissi, mentre gli altri tre livelli andranno rinnovati completamente dopo aver fatto pulizia da vetri rotti, rifiuti e detriti di vario genere. Al momento “non si ha evidenza” dell’eventuale presenza di amianto. Un nuovo ascensore collegherà il primo piano al secondo, mentre quello intermedio non sarà destinato a parcheggio ma ad abitazioni.

Il finanziamento di oltre 3 milioni comprende solo l’autosilos e non riguarda la palazzina. Il Municipio aveva chiesto di valutare, tra le possibili destinazioni d’uso, la nuova sede dei carabinieri, una piattaforma ambulatoriale o altri servizi sociali. “Ad oggi – si spiega nella relazione tecnica – si prevede di destinare i piani primo e secondo di proprietà comunale a edilizia residenziale o connettivo urbano, ad eccezione degli spazi privi di adeguata ventilazione e illuminazione, dove saranno realizzate delle cantine”. Altri due locali da 50 e 30 metri quadrati potranno essere destinati a locali commerciali o di servizio del quartiere.