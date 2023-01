Ladri a casa di Rincòn, bottino da 100mila nell’appartamento in corso Italia

Genova. Hanno portato via denaro contante, orologi e altri oggetti preziosi per un valore di circa 100mila euro. Una vera e propria razzia mirata quella avvenuta nel lussuoso appartamento in corso Italia dove vive Tomàs Rincòn, centrocampista della Sampdoria e della nazionale Venezuelana.

Il furto è avvenuto venerdì sera, mentre il calciatore era fuori casa per festeggiare il proprio 35esimo compleanno. Una data che potrebbe essere stata scelta attentamente dai malviventi anche sfruttando le informazioni sui social. Una tecnica che i topi d’appartamento utilizzano spesso anche per i loro obbiettivi non vip.

Sul caso indagano i carabinieri del nucleo radiomobile e di quello investigativo della compagnia San Martino. L’appartamento è stato setacciato alla ricerca di impronte digitali o altre tracce ma è probabile che il “lavoro” sia stato fatto in maniera pulita, con grande attenzione.

I militari vaglieranno anche le videocamere di sorveglianza presenti nella zona che potrebbero avere ripreso l’arrivo o la fuga dei ladri.

Si tratta dell’ennesimo furto ai danni di un calciatore della massima serie in città: alla fine del 2021 a distanza di poche ore l’uno dall’altro, erano state prese di mira dai ladri le case di Albin Ekdal (Sampdoria, oggi Spezia) e dell’ex portiere del Genoa Sirigu. I due abitavano rispettivamente a Quarto e ad Albaro.

Ancora prima si era verificato un furto nel box del calciatore del Genoa Czyborra, in Darsena mentre un altro rossoblù, Semper, aveva sventato un colpo dei ladri nella sua abitazione di Carignano.

Secondo i carabinieri i ladri sarebbero entrati a casa di Rincòn forzando una porta senza sbarre che affaccia su un terrazzo al piano. Gli orologi rubati, dei Rolex, non erano tenuti in cassaforte ma erano nascosti.