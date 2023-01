La trattoria Rosmarino in piazza de Ferrari entra nella Guida Michelin 2023

Genova. La trattoria Rosmarino – in salita del Fondaco, a pochi metri da piazza De Ferrari, nel cuore di Genova – si è aggiudicata un posto nella Guida Michelin 2023, nell’edizione online del 2023 e nell’edizione cartacea del 2024.

Il locale, come descritto all’interno della Guida presenta “tavoli all’aperto e una piacevole e informale atmosfera nelle tre sale interne”.

E poi nella Guida si legge ancora: “Ecco il Rosmarino, dove su tutto trionfa la qualità della cucina: un’intelligente proposta di classici liguri, sia di carne che di pesce, sorretta da ottimi ingredienti. Imperdibile il baccalà brandacujun, ma anche i raviolini di borragine al tocco e la trippa alla sbira”.

“Un altro prezioso riconoscimento alla ristorazione ligure – scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un post – Complimenti a chef Alessandro Massone, Felice Zingarelli e a tutto il loro team per questo traguardo eccezionale, ottenuto grazie ai classici della tradizione ligure che porta ogni giorno in tavola e fa conoscere a tanti turisti. W i sapori e le eccellenze della Liguria”.

fonte fotografia: Guida Michelin 2023