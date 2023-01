La Pro Recco chiude il girone di andata vincendo il derby col Quinto

Recco. La Pro Recco vince il derby ligure in casa del Quinto per 4-18 e conclude il girone di andata a punteggio pieno grazie a tredici successi in altrettante gare. Buone indicazioni per i campioni d’Europa attesi martedì dalla super sfida di Champions League in casa del Barceloneta. Poker per il centroboa Hallock, tre reti per Zalanki, Cannella, Presciutti ed Echenique.

Senza Aicardi, assente a causa della morte del papà, Sukno lascia a riposo anche Iocchi Gratta. Il Quinto va in vantaggio alla prima azione offensiva con Molina, ma la rete dei padroni di casa scatena i biancocelesti e in particolare Zalanki: il mancino serve l’assist per il tocco sotto misura di Hallock che vale il pareggio, poi infila tre volte l’ex Massaro, due su rigore, portando la Pro Recco sull’1-4. Di Echenique, in superiorità, il +4 che chiude il primo tempo.

L’ondata dei campioni d’Italia prosegue nel secondo quarto: in transizione e con l’uomo in più i ragazzi di Sukno si divertono e segnano sei gol di fila in cui spicca la tripletta di Hallock, immarcabile, mentre Del Lungo si supera su Molina mandando le squadre al cambio campo sull’ 1-11.

Solidità difensiva che prosegue anche nel terzo tempo: la porta dei biancocelesti rimane inviolata, quella di Valle, che sostituisce Massaro, viene gonfiata in altre tre occasioni da Cannella, Velotto in superiorità, ed Echenique che sfrutta un disimpegno errato e non sbaglia a tu per tu con il 13 avversario (1-14).

Negri rimpiazza Del Lungo tra i pali nell’ultimo tempo che vede il Quinto ritrovare la via del gol dopo oltre 24 minuti di gioco con Nora.

“Dopo una gara del genere – commenta Luca Bittarello, tecnico del Quinto – non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi. Contro una squadra come il Recco abbiamo preso gol praticamente solo in inferiorità numerica e abbiamo tenuto duro a livello fisico, nonostante i numerosi infortuni e le assenze che ormai si fanno pesare da tre giornate. Ora speriamo che l’infermeria si svuoti perché per noi inizia un ciclo di partite davvero importante e dobbiamo conquistarle. Fra tutti, un plauso particolare a Willy Molina: oggi era il più ‘anziano’ in vasca e ha giocato quasi quattro tempi filati, senza mai calare di intensità, neanche all’ultimo secondo: un esempio per tutti i ragazzi del settore giovanile”.

Il tabellino:

IREN GENOVA QUINTO – PRO RECCO 4-18

(Parziali: 1-5, 0-6, 0-3, 3-4)

IREN GENOVA QUINTO: F. Massaro, N. Gambacciani, A. Di Somma 1, Villa, G. Molina Rios 1, R. Ravina, A. Fracas, A. Nora 1, A. Massa, P. Mijuskovic 1, M. Gitto, J. Gambacciani, Valle. All. Bittarello

PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio, G. Zalanki 3 (2 rig.), P. Figlioli, A. Younger, A. Fondelli 1, N. Presciutti 3, G. Echenique 3, G. Cannella 3 (1 rig.), A. Velotto 1, L. Loncar, B. Hallock 4, T. Negri. All. Sukno

Arbitri: Nicolosi e Rovida

Note. Usciti per limite di falli Ravina (Q) nel terzo tempo, N. Gambacciani (Q) e Gitto (Q) nel quarto tempo.

Superiorità numeriche: Quinto 3/12 e Pro Recco 11/14 + 3 rigori.