La presidente del Parco delle Cinque Terre si candida col M5s, è scontro totale con Toti

Genova. Scoppia il caso politico in Liguria dopo che Donatella Bianchi, dal 2019 presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre, ha accettato la candidatura a presidente del Lazio per il Movimento 5 Stelle. Nei prossimi giorni è prevista la presentazione da parte del leader Giuseppe Conte. E lei, giornalista spezzina nota per le sue posizioni ambientaliste, non ha alcuna intenzione di lasciare l’incarico in Liguria né di rinunciare a correre alle elezioni. Una situazione che ha fatto infuriare il presidente Giovanni Toti, che aveva dato l’ok al ministero per la sua nomina, e gli alleati del centrodestra.

“Ritengo che l’impegno assunto come candidata alla presidenza della Regione Lazio da parte di Donatella Bianchi sia totalmente incompatibile con l’impegno preso alla guida del parco, sia come tempi, sia come visione del mondo, rispetto alla presidenza stessa”, ha ribadito ieri il governatore in una nota.

La scelta di Bianchi, ricorda Toti all’ex ministro Sergio Costa, non partì dalla Regione: “Il nome proposto dalla nostra amministrazione al ministro era un altro (che infatti oggi ricopre un altro importante incarico in un’istituzione culturale della Regione. Fu respinto dal ministro, cui spetta infatti il potere di nomina. L’onorevole Costa propose allora la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi, proprio perché alla guida di una associazione ambientalista priva di ogni connotazione politica. Per questo riconoscemmo all’allora ministro la nostra intesa come Regione. La situazione attuale, ovvero la candidatura per un partito politico, in particolare quello del ex ministro Costa, ovvero il Movimento 5 Stelle, cambia totalmente la situazione e, se vogliamo, getta un’ombra anche sulla passata designazione, che forse già allora così neutrale e apolitica non era”.

“La candidatura alla guida della Regione Lazio non implica nessun profilo di incompatibilità e non è un fattore ostativo al pieno svolgimento del mio ruolo al servizio del Parco”, replica oggi Donatella Bianchi in un’intervista al Secolo XIX. Dunque non ci sono dimissioni all’orizzonte e nemmeno ripensamenti sulla candidatura, nonostante i malumori sempre più diffusi nel centrodestra.

“Mi dispiace constatare che il Parco Nazionale delle Cinque Terre sia finito nell’agone politico dopo che la sua presidente, Donatella Bianchi, che personalmente stimo, ha accettato la candidatura a presidente della regione Lazio per il Movimento 5 Stelle, diventando così a tutti gli effetti una rappresentante di partito. Spiace che Donatella, nel fare questa scelta, abbia di fatto messo il Parco in secondo piano – commenta la senatrice leghista Stefania Pucciarelli, spezzina -. Non c’è quota di genere che tenga, dopo gli ultimi avvenimenti, a far ritenere ancora opportuna una sua permanenza nell’attuale ruolo di presidente del Parco. Quando nel 2019 si è assunta la responsabilità di governare il rilancio e la gestione dell’area protetta lo ha fatto spoglia da investiture politiche. Oggi la situazione è completamente cambiata e l’ente Parco non può diventare un fortino targato Movimento 5 Stelle e, attraverso di lei, uno strumento in mano a un partito politico. Da qui nasce l’incompatibilità a ricoprire il ruolo: il non essere più libera di effettuare le scelte per il bene del Parco. Un’incompatibilità non di norma, ma di sostanza. Rinnovo quindi, proprio per il bene di quest’area alla quale sono particolarmente affezionata, l’invito alla Bianchi a fare un passo indietro. In caso contrario, vorrà dire che le dinamiche di partito avranno già prevalso sull’attaccamento al proprio territorio”.

Prima di diventare presidente del Parco delle Cinque Terre, Bianchi aveva lavorato per diverse testate e trasmissioni televisive (si è fatta conoscere in particolare alla conduzione di Linea Blu su Rai1). Nel 2014 era stata eletta presidente italiana del Wwf. Nel 2020 è entrata a far parte del comitato di esperti presieduto da Vittorio Colao per gestire la ripartenza nella “fase 2” della pandemia di Covid. “Donatella incarna perfettamente quei valori, quelle sensibilità e quelle competenze che riteniamo condizioni imprescindibili per offrire ai cittadini una proposta credibile e all’altezza delle loro aspettative ed esigenze”, ha detto Conte annunciando la sua candidatura nel Lazio. In lizza c’erano altre due giornaliste, Bianca Berlinguer e Luisella Costamagna, che però hanno declinato l’offerta.