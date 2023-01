La New Racing for Genova riparte dalla Ronde della Val Merula

Sarà al via con otto equipaggi, attesa per il rientro di Ennio Bini

Dopo la pausa invernale, dedicata allo svolgimento del Corso per Navigatori, riprende l’attività agonistica della New Racing for Genova. Il sodalizio presieduto da Laura Bottini parteciperà, nel prossimo fine settimana, alla 9^ Ronde della Val Merula con otto equipaggi, tra cui quello formato da Alberto Biggi e Marco Nari che, con la Skoda Fabia R5, si candidano per un posto nella top ten finale del rally savonese.

Grande attesa anche per la partecipazione di Gionata Maranzana e Ismaele Barra, in lizza con la Peugeot 208, che puntano ad un piazzamento di prestigio nella classe Rally4. Interesse e curiosità, invece, per il rientro nei rally del chiavarese Ennio Bini: assente dal 2002, affronterà la gara al volante di una Renault Clio RS N3 ed in coppia con l’imperiese Nicolò Ventoso.

Due le vetture della New Racing for Genova che si cimenteranno in classe Rally5; sono le Renault Clio degli attesi Federico Gangi – Stefano Sappracone e di Massimo Garbarino – Michele Guastavino. Da seguire, inoltre, la gara dei veloci Manuel Sartori e Simona Camera (Renault Clio R3C), dei fratelli Massimiliano e Alessandro Parodi (Peugeot 106 N2) e di Marco Russo – Teresa Varalla (Suzuki Swift R1).

Tutte le news sull’attività della scuderia su https://www.newracingforgenova.it.

Nella foto: La Skoda Fabia R5 di Biggi – Nari