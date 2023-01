La neopromossa De Akker non spaventa la Pro Recco: 15-8

Recco. La Pro Recco fa suo il turno infrasettimanale contro la De Akker Bologna, battuta a Punta Sant’Anna per 15-8 nella dodicesima giornata di Serie A1.

Di Fulvio e compagni restano così in testa alla classifica a punteggio pieno e si apprestano a chiudere il girone di andata (sabato in casa del Quinto alle 18) matematicamente primi.

Mister Sukno lascia a riposo Zalanki ed è l’altro mancino biancoceleste, Echenique, ad aprire il primo tempo che vede i campioni d’Italia poco precisi sotto la grandine e raggiunti sul pareggio da Townsend a 40 secondi dalla sirena. Nei successivi otto minuti la Pro Recco piazza un poker (doppietta Fondelli, singole di Iocchi Gratta e Di Fulvio) che la porta al cambio campo sul 6-2.

Negri sostituisce Del Lungo tra i pali, ma il copione del film non cambia e i padroni di casa allungano: segna anche il giovane Marini nel terzo parziale che la capolista chiude sul 10-4. Vantaggio che i ragazzi di Sukno ampliano sul +8 in avvio di quarto tempo con un bellissimo “colonnello” di Velotto e la rete di Di Fulvio (quattro gol per lui e Fondelli) che sigillano il match.

Il tabellino:

(Parziali: 1-1, 5-1, 4-2, 5-4)

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 4, Marini 1, Figlioli, Younger 2, Fondelli 4, Presciutti, Echenique 1, Iocchi Gratta 1, Velotto 2, Loncar, Hallock, Negri. All. Sukno.

De Akker: Cicali, Townsend 1, Bagnari, Baldinelli, Boggiano, Kadar, Guerrato, Milakovic 1, Bardulla, Manzi 4, Cocchi 1, Deserti 1, Pederielli. All. Mistrangelo.

Arbitri: Paoletti e Guarracino.

Note. Superiorità numeriche: Pro Recco 5/10 + 1 rigore, De Akker 1/5 + 2 rigori. Uscito per limite di falli Presciutti nel quarto tempo.