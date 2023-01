Liguria. Strade chiuse a Sestri Levante, argini danneggiati a Chiavari, distrutta parte della sede della Sportiva Sturla a Genova, sparito il gozzo Sant’Antonio targato GE8317 a Boccadasse, quello adagiato sulla spiaggetta a due passi dalle case e simbolo del primo ittiturismo genovese a cura della Cooperativa Pescatori Boccadasse.

La mareggiata era attesa e ha dato diversi problemi. Sfondata parte della sede della Sportiva Sturla di via V Maggio investendo gli spogliatoi, la centrale termica, gli impianti di areazione.

“Sono moltissimi anni che chiediamo aiuto alle istituzioni per avere protezione lato mare − afferma il segretario Massimiliano Omero − per noi dover ricominciare da capo ogni volta zero è complicato. Alle istituzioni rivolgiamo nuovamente il nostro appello, a maggior ragione in questo drammatico momento”.

Sabbia, acqua e qualche ramo sono finiti persino sulla strada litoranea a Sturla e Quarto.

La Regione Liguria annuncia di essere in costante contatto con la sala operativa della protezione civile per monitorare i danni.

In località Riva Trigoso a Sestri Levante il torrente Petronio non defluisce regolarmente causando allagamenti in zone circostanti, mentre restano chiuse alcune strade. Sul posto presenti, dopo l’intervento dei vigili del fuoco, anche i volontari della protezione civile per valutare e continuare a monitorare la situazione.

E a Sestri Levante restano in attività i vigili del fuoco, insieme ai volontari, intervenendo soprattutto sugli scantinati con la passeggiata a mare chiusa per sicurezza, così come sul litorale di Genova, dove è stata colpita soprattutto la zona di Quarto.

“La forte mareggiata che si sta abbattendo sul nostro territorio ha danneggiato un tratto di argine del fiume Entella, nel parco all’altezza della rotonda di via Trieste − ha dichiarato il sindaco di Chiavari Federico Messuti − a causare il danno è stata la forza delle onde che in queste ore si stanno frangendo lungo gli argini. Siamo intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area. Oggi procederemo con la verifica di tutto il lungofiume, faremo volare un drone per controllare dall’alto e provvederemo alle opere di ripristino”.

A Ventimiglia e a Riva Ligure la mareggiata ha raggiunto il centro abitato.

Arpal conferma l’avviso meteorologico per oggi: i dati forniti dalla boa di Capo Mele fotografano il fenomeno: nelle ultime 24 ore, altezza dell’onda significativa più alta 3.71 metri, altezza massima 5.78, periodo di picco (ovvero quello che intercorre tra la cresta di un’onda e la successiva, parametro per valutare “l’energia” che il mare sprigiona nel suo impatto sulla costa) che ha toccato 12.3 secondi. Nelle prossime ore, a partire da Ponente, è attesa una lenta diminuzione del moto ondoso.

L’evoluzione meteo annunciata da Arpal è di un rinforzo della tramontana: dalla serata di oggi, tra la notte e le prime ore di domani, raffiche di burrasca forte sul centro Ponente potrebbero arrivare fino anche a 100 km/h.

Per quanto riguarda le temperature minime si confermano invernali, soprattutto nelle zone interne di Ponente, senza, per ora, particolari picchi. Il valore più basso della notte, -6.6, è stato registrato a Poggio Fearza (1845 metri, nel comune di Montegrosso Pian Latte, Imperia), seguita da -5.4 a Colle di Nava (Pornassio, Imperia), -5.1 a Valzemola (Roccavignale, Savona), -5.0 a Murialdo (Savona). Lungo la costa, alle ore 11.30 Genova Centro Funzionale segna 9.7, Savona Istituto Nautico 7.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 10.7, Chiavari 10.2, La Spezia 12.4. Nelle prossime ore è previsto un calo termico maggiormente avvertibile (come indicato dalla simbologia nell’avviso meteorologico emesso oggi).

Nella notte deboli precipitazioni hanno interessato l’interno dello spezzino mentre la mattinata è stata caratterizzata da schiarite sulla fascia costiera e a Ponente mentre addensamenti nelle zone interne di centro Levante hanno provocato locali precipitazioni anche con presenza di grandine. Nella notte, con la discesa dello zero termico, potremo avere deboli precipitazioni nevose sulla parte orientale dei versanti di Ponente, sull’interno del settore centrale e sui versanti padani di Levante sopra i 2-300 metri mentre, nell’interno del Levante, la quota neve si attesterà sui 400-500 metri. I fenomeni saranno in esaurimento dal pomeriggio ma resterà, anche nei giorni successivi, il freddo.