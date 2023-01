Genova. Grossi danni agli spogliatoi, alla centrale termica, agli impianti di areazione. La Sportiva Sturla di via V Maggio, realtà ultracentenaria del Levante genovese, è stata pesantemente danneggiata dalla mareggiata nella notte tra martedì 17 gennaio e mercoledì 18 gennaio.

“Sono moltissimi anni che chiediamo aiuto alle istituzioni per avere protezione lato mare − afferma il segretario Massimiliano Omero − per noi dover ricominciare da capo ogni volta zero è complicato. Alle istituzioni rivolgiamo nuovamente il nostro appello, a maggior ragione in questo drammatico momento”.

La scorsa notte il mare ha sfondato le finestre dei locali che confinano direttamente con la spiaggia, aprendo un buco nella parete in corrispondenza della centrale termica. “Ancora non sappiamo quantificare i danni – sospira Omero -. Se dovremo cambiare i bruciatori andremo ben oltre le decine di migliaia di euro“. Semidistrutti anche gli spogliatoi, invasi dall’acqua e dai sassi. “Al momento non possiamo dire quando saremo in grado di riprendere l’attività sportiva. L’ultima volta ci hanno aiutato i nostri soci, ma non possiamo chiedere aiuto sempre alle stesse persone”.

Per la Sportiva Sturla, del resto, è una storia che si ripete. Nel 2018 la distruzione della piscina piccola, ancora chiusa da allora e oggi nuovamente allagata. “Siamo stanchi, le istituzioni decidano se dobbiamo chiudere o andare avanti. È il momento di sapere se la piscina di Sturla rappresenta un valore per la cittadinanza in quanto al momento, non essendo piscina comunale ma portata avanti solo grazie all’operazione di autofinanziamento dei soci, non riceviamo sostegni di alcun tipo: né comunali, né regionali, né statali”.

Ma la richiesta è quella di realizzare interventi di difesa della costa che possano prevenire i danni, anziché limitarsi a ripararli: “L’unica protezione che c’è è una piccola scogliera che manuteniamo noi spendendo decine di migliaia di euro all’anno, ma non è sufficiente. Sono massi troppo piccoli e vengono spostati facilmente dalle onde. Serve un’opera strutturale e non solo per noi, perché sono molte le attività che periodicamente vengono danneggiate. Da tantissimi anni sentiamo di progetti pronti, si è parlato di un pennello, ma non abbiamo mai visto nulla. Siamo in una situazione disperata, ogni investimento che facciamo qui viene invalidato dalle mareggiate o dalle piogge”.