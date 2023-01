Genova. Arpal aveva detto che il mare sarebbe salito ancora e così è stato. La mareggiata, come da previsioni, si è fatta sentire anche a Genova (anche se il Levante è il più colpito).

Sulla strada che costeggia il litorale levantino, il mare è arrivato questa notte, portando acqua, sabbia e qualche ramo.

Anche per oggi vige l’ordinanza della protezione civile che ordina di “evitare il transito o la permanenza nei luoghi maggiormente esposti al rischio prospicienti la battigia (arenili, scogliere ecc…), che potranno essere segnalati in prossimità degli accessi al mare ed alle scogliere, pubblici o in concessione aperti al pubblico, del territorio comunale con cartellonistica informativa. Viene disposta per tutti i cittadini l’osservanza delle seguenti regole: prestare la massima cautela nell’avvicinarsi al litorale o nel percorrere le strade costiere, sia a piedi che alla guida di un veicolo; evitare di sostare sul litorale, sulle strade costiere e a maggior ragione su moli e pontili”.

Tra le indicazioni emanate quelle di “evitare la balneazione e l’uso delle imbarcazioni e assicurare preventivamente le barche e le strutture presenti sulle spiagge e nelle aree portuali; mettere in sicurezza, assicurandoli o rimuovendoli dalle aree esposte alla mareggiata, tutti gli oggetti che possono essere investiti dalla mareggiata e che possono arrecare danno all’incolumità delle persone e poiché le mareggiate sono sovente associate a una forte ventilazione, prestare attenzione anche ai possibili danni derivanti dal rischio vento”.