La Colombo Volley torna a vincere, Chieri battuta in tre set

Genova. Vittoria importantissima per la Colombo Volley che al PalaDiamante di Genova supera la Fenera Chieri 76 per 3-0 (25-23, 26-24, 25-23 i parziali), torna a fare punti e sale a quota 14 al quint’ultimo posto del girone A della Serie B maschile, a pari merito col Cus Genova.

Sebbene la squadra ligure non fosse al meglio, ancora causa influenze, e venisse da un periodo non facile, ha saputo rialzare la testa ed imporsi in una gara complicata.

Bottaro schiera Zoratti in regia, Tomà opposto, Coppolecchia e Coser schiacciatori, Cai e Menichini centrali, Rani e Rampa liberi. Con due 2004 e due 2005 in campo.

La partenza è in salita, le due squadre commettono qualche errore di troppo ma è Chieri ad avere più continuità (17-13). Tomà, Coser e Coppolecchia però riportano sotto i genovesi che arrivano alla pari alle battute finali e piazzano a muro la zampata vincente 25-23.

Secondo set con la Colombo ancora a rincorrere, Chieri conduce ma non riesce mai a staccare i bianconeri. I piemontesi sul 24-22 hanno due palle set, ma con cambio palla e muro la Colombo annulla, poi Coser e ancora il muro portano la Colombo sul 2-0.

Terzo parziale con Chieri che reagisce ancora e sembra avere il set in pugno (20-15). Un giro al servizio di un Tomà in buona forma, Coser e Coppolecchia fanno un break di 9-2 per la Colombo. Chieri annulla la prima palla set, ma Tomà chiude alla seconda occasione regalando tre punti d’oro ai genovesi.

Alla fine è festa con tutto lo staff e si festeggia il compleanno di uno dei due liberi, Andrea Rani, che compie 18 anni.

“Venivano da un momento non facile e da alcune settimane di allenamenti non buoni per malanni di stagione e qualche acciacco che ci hanno un po’ destabilizzato – spiega Bottaro -. Siamo stati bravi a vincere superando le difficoltà e rimontando in tutti i set. I ragazzi hanno ritrovato fiducia. Ora torniamo a lavorare bene per essere pronti per la prossima partita”.