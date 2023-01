Irpef non pagata, inchiesta della Figc sul Genoa: possibili ripercussioni in classifica?

Genova. La Procura Figc ha aperto un’inchiesta sul Genoa. La notizia riportata dal quotidiano Tuttosport in queste ha creato non poca apprensione fra i tifosi per via delle potenziali ripercussioni sulla classifica. Il Grifone, nella peggiore delle ipotesi, potrebbe trovarsi con due punti in meno.

Ma di ipotesi si parla, appunto. Andiamo con ordine: La Covisoc, la commissione di vigilanza sui bilanci dei club, ha inviato una segnalazione alla procura federale riguardo al mancato pagamento delle ritenute Irpef di settembre e ottobre 2022 entro la scadenza stabilita, ovvero il 16 dicembre.

La questione è però meno lineare di quanto non sembri, il calcolo rientra nella ristrutturazione del debito avviata da 777 partners, oltre 100 milioni tra tasse e contributi, calcolati al 31 dicembre scorso.

Tuttosport scrive: “Il Genoa ha deciso di accollare i debiti tributari e contributivi alla controllante Genoa Image store museum & marketing che ha presentato le istanze di transazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e previdenziali all’Inps, in cui sono incluse anche 2 milioni e 270mila euro di ritenute Irpef non versati dalla controllante Genoa entro i termini previsti dai regolamenti federali. Secondo la Covisoc, queste proposte sarebbero state presentate dopo il termine del 16 dicembre, previsto per il pagamento dei tributi per non ricevere sanzioni”.

Il fascicolo aperto dalla procura della Figc dovrà chiarire se esistano o meno i presupposti per un eventuale deferimento del Grifone alla giustizia sportiva. Nel caso di penalizzazione, i due punti sarebbero da scontare nel campionato 2022/23. Ad ogni modo l’auspicio è che i tempi dell’iter siano brevi in modo da escludere sorprese sul finire del campionato.