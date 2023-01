Iran, l’appello dell’attivista genovese: “Serve più pressione sulle autorità di Teheran”

Genova. “Inizia a esserci attenzione verso la situazione del nostro popolo e, anche a livello governativo qualche voce si è alzata, ma è bene che ci sia più pressione sulle forze iraniane”.

Questa la testimonianza di Babak Tcheragali, antropologo iraniano da tempo genovese d’adozione, intervenuto oggi durante il Congresso Fisac Cgil Liguria dove ha portato un video in memoria delle vittime in Iran e le testimonianze di quello che sta succedendo in questi mesi a Teheran in tutto il suo paese d’origine.

“Noi siamo qui per far conoscere a più persone possibili la situazione in Iran – ha spiegato – perché è giusto che anche da qui possa partire un supporto, anche morale, per far sentire la vicinanza degli italiani al popolo in lotta per la democrazia. Noi abbiamo portato anche un video perché è fondamentale conoscere per dare un appoggio più reale”.