“Io sto con la copertura”, il flash mob del Comitato Lungomare Canepa per salvare il progetto

Genova. Continua la battaglia degli abitanti di Sampierdarena per la copertura di Lungomare Canepa, opera attesa dalla popolazione il cui progetto in questi giorni è stato messo in discussione, nonostante l’iniziale approvazione dei fondi da parte del ministero, per sopraggiunti “problemi tecnici“.

Durante lo scorso Consiglio comunale, infatti, la politica si è dimostrata spaccata in maniera trasversale sull’argomento con posizioni anche contrarie all’opera sia da parte della maggioranza sia da parte dell’opposizione. Per questo motivo gli attivisti del Comitato Lungomare Canepa, che in questi anno hanno portato avanti la battaglia per ottenere un’opera capace di abbattere i disagi della ‘gronda a mare’ e al contempo ridefinire l’identità del quartiere, schiacciato da servitù e industria portuale, hanno dato vita ad un flash mob video, dove hanno raccolto decine di testimonianze.

“Il Comitato Lungomare Canepa lo ha chiesto agli abitanti, che rispondono così alla politica, che avversa la copertura della tangenziale. La politica si è espressa, durante il Consiglio Comunale del 17 gennaio 2023, asserendo di aver interpellato anonimi abitanti che non desidererebbero la copertura (soprattutto i piani bassi) – si legge nella nota stampa che accompagna i contributi video raccolti in queste ore – Noi, invece, diamo voce con un flashmob – video agli abitanti veri, che ci mettono la faccia, e alla solidarietà degli altri genovesi”.

Una mossa che anticipa il prossimo round sul tema: “Domani 23 gennaio 2023, il Comitato Lungomare Canepa incontrerà ufficialmente il Vice Sindaco di Genova per ricevere una definitiva risposta dopo cinque anni di nostro impegno civico. Nel video la risposta degli abitanti e dei genovesi solidali“.