Infrastrutture, Rixi: Firmato al Mit protocollo su parcheggio S. Margherita ligure

Roma. “Al Mit è stato firmato il Protocollo di intesa per la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano interrato adiacente la stazione ferroviaria di Santa Margherita ligure”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi a margine della firma del Protocollo d’intesa a cui hanno partecipato il sindaco di Santa Margherita ligure Paolo Donadoni, l’ad FS Luigi Ferraris e l’ad FS Sistemi urbani Umberto Lebruto.

“Di fatto, il taglio del nastro di un progetto avviato nel 2010 che finalmente si concretizza tra il gruppo FS e l’amministrazione comunale – spiega Rixi – Per la prima volta in assoluto FS si unisce a una amministrazione nella compartecipazione di un progetto utile al territorio. La realizzazione dell’opera, la cui programmazione è già avviata, sarà anche il banco di prova per il nuovo codice degli appalti”.