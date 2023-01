Incidente tra auto e carroattrezzi al bivio A10/A7, due feriti e code sul nodo genovese

Genova. Tamponamento tra un’automobile e un carroattrezzi in autostrada all’imbocco del ponte San Giorgio, sul nodo autostradale genovese. I due mezzi si sono scontrati poco dopo le 11.

Due le persone ferite, una solo lievemente, l’altra era apparsa subito piuttosto grave, per mia di un trauma cranico ma portata al pronto soccorso del San Martino non è risultata in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti oltre ai medici del 118 e alle pubbliche assistenze, anche i vigili del fuoco, il cui lavoro è stato necessario per rimuovere i veicoli incidentati.

Ancora qualche problema per il traffico a causa dell’incidente: ci sono due chilometri di coda tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7 Milano-Genova.

L’entrata consigliata verso Genova è quella di Genova Ovest su A7 Milano-Genova. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia quella di Genova Aeroporto.