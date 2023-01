Incidente sulla autostrada A7, cinque chilometri di coda tra Isola del Cantone e Serravalle

Genova. Lunghe code in autostrada sulla A7 Genova Serravalle in direzione di Milano questa mattina a causa di un incidente che si è verificato all’altezza di Vignole Borbera intorno alle 9.30.

L’incidente, su cui non si conoscono ancora molti dettagli, è avvenuto all’altezza del km 86. Per circa mezzora è stato chiuso in entrata il casello di Vignole Borbera in direzione nord, ora riaperto.

Nel tratto tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia si sono formati fino a cinque chilometri di coda.

Notizia in aggiornamento.