Incidente in via Montaldo, pedone investito da una moto: è grave al San Martino

Genova. Grave incidente nel tardo pomeriggio in via Montaldo, sulle alture di Staglieno: un pedone è stato investito da una moto ed è finito all’ospedale San Martino in codice rosso.

È successo poco prima delle 18.00. L’uomo travolto dal mezzo a due ruote ha riportato diversi traumi ma è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. È stato soccorso dai militi della Nuova Volontari del Soccorso di San Fruttuoso e dall’automedica del 118 di Genova.

In ospedale anche il motociclista, che nell’impatto è caduto sull’asfalto riportando ferite più lievi: medicato dal personale della Croce Verde San Gottardo, è stato portato in codice giallo all’ospedale Galliera.

Sul posto gli agenti della polizia locale con l’ufficio infortunistica per i rilievi sulla dinamica, che è ancora da accertare.