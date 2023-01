Incidente in via Bobbio, auto finisce nel letto del torrente Bisagno: nessun ferito

Genova. Spettacolare incidente questa sera intorno alle 21.30, per fortuna senza gravi conseguenze: un’auto è finita nell’alveo del torrente Bisagno cadendo da via Bobbio.

È successo all’altezza di piazzale Marassi. Completamente illese le tre persone che si trovavano a bordo.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e ambulanze, ma non il loro intervento non è stato necessario perché tutti gli occupanti sono usciti in autonomia dalla vettura, che nella caduta si è ribaltata.

Ancora da chiarire la dinamica: dalle prime informazioni l’autista avrebbe sbagliato a eseguire una retromarcia durante una manovra, sfondando la protezione e finendo nel torrente, per fortuna in un punto senz’acqua.