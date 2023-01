Auto si ribalta in A12: autostrada bloccata tra Genova Est e l’A7

Aggiornamento ore 11.00 – La circolazione sta lentamente tornando alla normalità

Aggiornamento ore 10.00 – Continuano i disagi a seguito dell’incidente, in cui sembra siano stati coinvolti anche due mezzi pesanti. Al momento si registrano 6 chilometri di code tra Nervi e Genova Est

Genova. Un incidente è avvenuto verso le 8,30 in A12 poco dopo lo svincolo del casello di Genova Est in direzione di Genova. Immediate le ripercussioni per il traffico, con la viabilità bloccata e code di diversi chilometri.

Secondo le prime ricostruzione l’incidente sarebbe avvenuto nella galleria Monte Sperone: per cause ancora da capire una vettura si sarebbe scontrata con un camion per poi finire contro le protezioni laterali per poi ribaltarsi su un fianco. Sul posto mezzi di soccorso e automedica: una persona sarebbe rimasta ferita in modo per fortuna non grave, venendo medicata sul posto senza necessità di un trasporto in ospedale.

Traffico in tilt invece per chi viaggia verso Genova: al momento l’autostrada è bloccata, e per andare in città è consigliabile uscire a Genova Nervi per chi arriva da levante