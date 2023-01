Incendio sul traghetto nel porto di Palermo, arrivano anche i vigili del fuoco di Genova

Genova. Dallo scorso 15 gennaio i vigili del fuoco di Palermo sono strenuamente impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio del traghetto Gnv La Superba fermo in porto, in origine diretto a Napoli.

I vigili del fuoco di Genova hanno da tempo sviluppato esperienze in questo specifico difficile scenario e creato un team specializzato in incidenti in ambiente navale definito dall’acronimo Mirt (maritime incident response team).

Nella giornata di ieri, cinque pompieri componenti di questo team sono partiti via terra per Roma. Da qui, imbarcati su elicottero dei vigili del fuoco per raggiungere Palermo e contribuire alla risoluzione dell’intervento.

Il rogo, come ha spiegato ieri il comandante dei vigili del fuoco di Palermo, è ormai completamente domato ad eccezione del ponte 4 dove si trova il garage per i mezzi pesanti. Scongiurato anche il rischio di affondamento paventato negli scorsi giorni dato che il traghetto aveva iniziato a inclinarsi: ora la nave ha ripreso il suo assetto. Nel frattempo diversi viaggiatori con veicoli al seguito sono ancora in attesa di poter salire, sperando di recuperare i propri beni.