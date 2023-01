Incendio in salita della Provvidenza, a fuoco un furgoncino: strada chiusa da via Sant’Ugo

Genova. Un furgoncino ha preso fuoco nel primo pomeriggio di oggi, poco prima dell’una, in salita della Provvidenza sulle alture di Principe.

La strada è stata chiusa dalla polizia locale all’altezza di via Sant’Ugo per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.

Il veicolo, che trasportava acqua, è andato in fiamme per cause da chiarire. Nessuna persona è rimasta ferita. In pochi minuti i pompieri sono riusciti a domare l’incendio.

Via Sant’Ugo e salita della Provvidenza rimangono chiuse per ragioni di sicurezza: a causa dello sversamento di gasolio sull’asfalto, si è resa necessaria la bonifica da parte dei tecnici di Aster.