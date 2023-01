In Liguria tutto pronto per i saldi invernali: al via il 5 gennaio con le nuove regole

Liguria. I saldi invernali 2023 si avvicinano e, se in alcune regioni come Sicilia e Basilicata sono iniziati oggi (2 gennaio), in Liguria bisognerà attendere ancora qualche giorno: prenderanno il via infatti giovedì 5 gennaio e termineranno sabato 18 febbraio 2023.

Secondo le previsioni, caro bollette e inflazione influiranno sul budget a disposizione degli italiani. I dati dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori dicono che la percentuale di famiglie che andrà a caccia degli sconti sarà in diminuzione rispetto allo scorso anno: nel 2022 è stata pari al 37%, nel 2023 sarà del 24%. In calo anche la spesa media, secondo le stime dell’osservatorio sarà di 178,60 euro a famiglia. Quasi il doppio invece secondo le previsioni dell’Ufficio Studi Confcommercio che stima una spesa media di 304 euro per famiglia e 133 per ogni persona. Il tutto comporterà un giro di affari di 4,7 miliardi di euro.

Ma se in Liguria, come nella maggior parte delle regioni italiane, bisognerà attender ancora tre giorni per l’arrivo dei saldi, c’è chi, come le grandi catene, che ha deciso di anticipare i tempi e permettere ai clienti più affezionati di accedere alle promozioni in anticipo. Ed è proprio contro i cosiddetti ‘Boxing Days’ che si scaglia Confesercenti: “Queste iniziative danneggiano gli imprenditori che correttamente aspettano il giorno previsto per dare il via alle vendite di fine stagione, a tutto vantaggio soprattutto dei grandi marchi e delle piattaforme web“.

Ritornando ai saldi “tradizionali”, il decreto legislativo del 2 dicembre ha introdotto delle nuove regole. Tra queste, una relativa alla trasparenza sugli sconti praticati: i commercianti saranno obbligati ad indicare, accanto alla percentuale di sconto, anche il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi 30 giorni (pena una sanzione da 5mila a 10 milioni di euro).Un modo per proteggere il consumatore dalle offerte finte, soprattutto online.

Di seguito il nuovo vademecum per acquistare in maniera consapevole, redatto da Assoutenti:

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati dal prezzo praticato negli ultimi 30 giorni. Gli annunci di riduzione del prezzo, quindi, dovranno indicare anche quello praticato nei 30 giorni precedenti: questa è la prima, grande novità di questi saldi. Da questa regola, tuttavia, saranno esentati i prodotti presenti sul mercato da meno di trenta giorni nonché quelli agricoli e gli alimentari deperibili.

Come tutti gli anni, per i negozianti è previsto l’obbligo di esporre il prezzo iniziale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto applicata (occhio quindi al cartellino!). Il venditore è tenuto ad applicare lo sconto dichiarato; se alla cassa viene praticato un prezzo o uno sconto diverso da quello indicato, sarà bene comunicarlo al negoziante e non esitare, in caso di difficoltà, a contattare l’ufficio di Polizia Municipale del Comune.

Non è invece obbligatorio permettere il cambio di un prodotto o di un capo esente da difetti dopo l’acquisto: la possibilità di cambio è rimessa alla discrezionalità del commerciante (conservare comunque lo scontrino, nel caso l’esercente lo permetta!).

È importante conservare sempre lo scontrino soprattutto per gli eventuali difetti che si palesano dopo l’acquisto: la legge garantisce all’acquirente il diritto di cambiare la merce difettosa anche nel periodo dei saldi. Ogni bene acquistato da un consumatore per uso proprio e della propria famiglia, gode di una garanzia piena ed assoluta di due anni, e di almeno un anno quando si tratta di un bene usato. Il venditore è obbligato per legge a fornire questa garanzia e, quindi, è obbligato a sostituire l’articolo difettoso anche se dichiara che i capi in saldo non si possono cambiare.

In molte Regioni è previsto l’obbligo di separare i prodotti in saldo da quelli a prezzo normale e, quando non è possibile, è necessario utilizzare cartelli o altri mezzi per fornire informazioni non ingannevoli.

Se il negoziante espone articoli delle stagioni precedenti, deve indicarlo con chiarezza e garantire, a sua volta, un ulteriore deprezzamento rispetto a quelli della stagione corrente.

Per l’acquisto con carta di credito delle merci in saldo valgono le stesse regole dell’acquisto a prezzo pieno: ciò significa che i negozianti sono tenuti ad accettarla anche nel periodo dei saldi.