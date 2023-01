‘Immaginando Piero Campi a Genova’, appuntamento in via del Campo

Genova. Mercoledì 18 gennaio alle ore 17:00 presso Viadelcampo29rosso lo storico spazio museo dedicato alla canzone d’autore, in Via del Campo, si terrà un appuntamento per la presentazione genovese del Premio Ciampi, giunto alle 43° edizione, che quest’anno vanterà un omaggio diffuso su tutto il territorio nazionale.

L’evento vede rinnovarsi il gemellaggio tra Genova e Livorno, città di mare e di musica, ma anche la presenza in qualità di giurato di Laura Monferdini, responsabile dei contenuti per conto della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che gestisce il museo, un riconoscimento al museo per l’azione svolta in questi anni nella valorizzazione della canzone d’autore.

A Genova l’omaggio a Ciampi assume un valore particolare: Piero Ciampi era amico di Fabrizio De André, di Lugi Tenco, di Gino Paoli, dei Fratelli Reverberi che produssero i suoi primi dischi.

Lo ricorderemo alla presenza delle Istituzioni cittadine e di tanti amici di Piero, ospiti eccezionali che hanno scritto la storia della musica italiana: Antonio Vivaldi (Presidente Giuria Premio Ciampi), Oscar Prudente, Michele Maisano, , Max Manfredi, Flavia Ferretti, e con loro Claudio Roncone, Carlo Denei, Eugenio Ripepi , Matteo Troilo, Paolo Gerbella, Simona Ugolotti, Alice Nappi, Giulio Belzer, Stefania Pozzi e Andrea Facco. in collegamento telefonico avremo Gianfranco Reverberi, che diede vita insieme al fratello Gianpiero a quella che fu definita la “scuola genovese “dei cantautori e altre sorprese…

In Viadelcampo29rosso una vetrina tematica ospiterà rarità e memorabilia della discografia di Piero Ciampi e per la giornata sarà creata un’apposita playlist che farà da sottofondo agli intermezzi parlati di chi parlerà e reciterà.

Si ringrazia il Premio Ciampi città di Livorno, organizzato dall’Associazione Premio Ciampi e dall’Arci Livorno con il contributo di: Comune di Livorno, Regione Toscana, Fondazione Livorno, Fondazione Teatro Goldoni

Viadelcampo29rosso è uno spazio-museo del Comune di Genova dedicato ai cantautori della “scuola genovese”: Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Umberto Bindi, Ivano Fossati, che custodisce vinili originali, fotografie e memorabilia come la Esteve ’97, chitarra appartenuta a Faber.

La Cooperativa Solidarietà e Lavoro, che lo gestisce, ha come mission la conservazione del suo patrimonio artistico e la cura dei rapporti tra la città e la musica: organizza manifestazioni, itinerari tematici sul territorio, showcases, laboratori per le scuole, e accoglie circa 50mila visitatori l’anno.