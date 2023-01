“Il vino nuoce alla salute”, il caso irlandese fa infuriare l’Italia. Piana: “Tutelare il made in Italy”

Genova. “Vigileremo e continueremo la nostra battaglia per il made in Italy, perché etichettare vino, birra e liquori come alimenti pericolosi per la salute sarebbe un errore clamoroso, se non un autogol. E non solo economico, ma per l’equilibrio della nostra alimentazione. Mettere al bando una categoria in modo generalizzato non vuol dire contrastarne gli abusi. Noi continuiamo a favorire gli investimenti sulla promozione, sul recupero dei vigneti incolti, sul ricambio generazionale, sull’enoturismo e sull’educazione alimentare”.

Così il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana sulla questione dell’etichettatura degli alcolici.

L’Italia vitivinicola è in allerta dopo il primo via libera dell’Unione europea alle etichette considerate nel nostro Paese ‘allarmistiche’ sul vino, che l’Irlanda è stata autorizzata ad apporre dopo un lungo iter. In particolare l’Irlanda ha ottenuto l’ok a inserire sulle bottiglie di alcolici maggiori informazioni, in particolare sul legame tra alcol e cancro secondo un modello già utilizzato per le sigarette.

La legislazione irlandese sta incontrando il favore di diversi gruppi civici europei e scienziati, secondo i quali è necessaria una maggiore consapevolezza sui rischi legati all’abuso di vini, birre, cocktail e liquori, dato che in diversi Paesi degenera in alcolismo anche tra i giovanissimi. Ma nove Paesi dell’Ue, Italia in testa, hanno sollevato obiezioni, soprattutto per motivi commerciali legati al mercato unico.

“Il nostro è un vino di qualità, la Liguria è sempre più terra di grandi vini e delle comunità che vi ruotano attorno, con tutta la loro storia. Intendiamo tutelarli in Italia, in Europa e favorirne l’internazionalizzazione. Il caso irlandese, anche se l’Irlanda non è tra i maggiori importatori di vino, rischia di generare confusione e disinformazione. Contrasteremo qualsiasi possibile effetto domino in Europa, da cui ci attendiamo ben altre azioni, a tutela del sistema agroalimentare”, conclude Piana.