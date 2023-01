Il primo nato del 2023 in Liguria? Si chiama Filippo ed è venuto al mondo alle 00.57

Liguria. Si chiama Filippo il primo bambino venuto alla luce nel 2023 in Liguria. E’ nato alle 00.57 alla Spezia. Sta bene così come la mamma, Gloria, per la gioia di papà Andrea.

A Genova la prima nata del 2023 è una femmina, Helena, venuta alla luce alle 2 e 40 al Policlinico San Martino di Genova. In Asl 1 Matthias, nato ad Imperia alle 4e28; in Asl 2 Giacomo, nato alle 5e16 a Savona.

In Italia i primi nati in assoluto sono stati registrati entrambi a Roma. Ancora un Filippo, e Chiara, partoriti entrambi a mezzanotte in punto nelle sale parto della Clinica Santa Famiglia. Filippo, 3,1 kg, un secondogenito, con parto spontaneo, e Chiara, 2,6 kg di peso, terzogenita, con parto cesareo, hanno dato l’avvio al nuovo anno.

Nata un minuto dopo la mezzanotte Ilary Elettra, a Catania, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Garibaldi-Nesima. Pesa 2750 grammi. A metterla al mondo con parto spontaneo è stata Daniela, che per tutto il percorso ha avuto accanto il papà, Calogero.

Ai bimbi e alle famiglie gli auguri del presidente della Regione Giovanni Toti: “Questi bambini e queste bambine sono il simbolo della speranza e del futuro della nostra regione”. Il governatore aggiunge: “Un pensiero ai medici, agli infermieri, alle ostetriche e a tutti i sanitari in prima linea in questa come in altre festività, a loro va il nostro ringraziamento più sentito”.