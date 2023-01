Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Genova il 31 marzo

Genova. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Genova il prossimo 31 marzo. L’annuncio è arrivato oggi da Alicante, alla vigilia della partenza della regata Ocean Race, dall’ammiraglio Massimiliano Nannini, direttore dell’Istituto Idrografico della Marina.

Mattarella sarà quindi a Genova per partecipare alle celebrazioni dei 150 anni dell’Idrografico. “Sono lieto di annunciare – ha detto Nannini – che il prossimo 31 marzo il presidente della Repubblica Mattarella verrà a Genova per celebrare questo storico compleanno. L’Istituto è una istituzione molto importante per la città e sono orgglioso di poter dire che rimarrà a Genova. E poi, in occasione del Grand Finale di The Ocean Race, a Genova tornerà l’Amerigo Vespucci che, dopo un lungo lavoro di “refit” partirà per il proprio giro del mondo”.

L’ultima volta che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato Genova era stata il 20 agosto 2020 stata in occasione dell’inaugurazione del ponte San Giorgio, il nuovo viadotto Polcevera. Precedentemente era stato protagonista dell’apertura del Salone Nautico del 2018, quello successivo al crollo del Morandi. Nella stessa giornata aveva incontrato i bambini della zona rossa e aveva fatto visita a due eccellenze cittadine, l’ospedale Gaslini e l’Iit.

L’Istituto Idrografico della Marina, fondato a Genova nel 1872 e con sede a Forte San Giorgio, su uno dei bastioni della cinta muraria cinquecentesca, è organo cartografico dello Stato, responsabile del servizio idrografico nazionale e della produzione di tutta la documentazione nautica ufficiale relativa ai mari italiani.

L’Istituto ha il compito di concorrere alla sicurezza della navigazione, sia militare che mercantile, alla difesa della nazione e alla conoscenza e valorizzazione di tutto ciò che riguarda il mare, dal punto di vista tecnico, scientifico, ambientale e culturale.

“Siamo lieti che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tornerà in Liguria, a Genova, il 31 marzo per celebrare i 150 anni della fondazione dell’Istituto Idrografico della Marina. Questa terra è fortemente legata al Presidente Mattarella – Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito all’annuncio del contrammiraglio Massimiliano Nannini, direttore dell’Istituto idrografico, ad Alicante, alla vigilia della partenza della Ocean Race, in occasione dell’Italian day – ricordo la sua presenza a Stella nel 2016 per l’inaugurazione della casa natale di Sandro Pertini, da noi ristrutturata, la sua visita all’Istituto Gaslini in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla sua fondazione, ma soprattutto la profonda vicinanza nei momenti durissimi dopo il crollo di ponte Morandi e la partecipazione all’inaugurazione del nuovo ponte di Genova San Giorgio nel 2020. Siamo grati del sostegno che negli anni dei suoi mandati ci ha sempre dimostrato e saremo onorati di accoglierlo con affetto per condividere questa ricorrenza importante per Genova, per la Liguria e per tutto il Paese”.

