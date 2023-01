Il Parco Avventura del Righi cerca personale: “Spirito avventuriero e sportivo”

Genova. Il parco Avventura del Righi è alla ricerca di personale per completare il team della struttura e prepararsi per la stagione primaverile ed estiva, quando l’attrazione registra un grande numero di visitatori.

L’annuncio è comparso in questi giorni sul web, e riguarda 5 posti per quanto riguarda l’animazione durante la visita degli utenti: “attitudine a lavorare con il pubblico e con i bambini, disponibilità per la stagione estiva e flessibilità, spirito avventuriero e sportivo”, questi sono i requisiti richiesti.

Per candidarsi alla selezione, come indicato sulla loro pagina facebook, bisogno mandare il proprio curriculum all’indirizzo mail info@parcoavventuragenova.it