Genova. Il “galeone dei pirati” del porto antico, gli attori genovesi Maurizio Lastrico e Alice Arcuri, un Cristoforo Colombo un po’ rivisitato che alla fine decide di non intraprendere il suo viaggio e chiude con una terzina dantesca: Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria.

Sono gli elementi del nuovo spot che la Regione Liguria porterà al Festival di Sanremo e che diventerà il video di promozione turistica della campagna primaverile in vista dell’estate. Oggi il set cinematografico allestito sulla nave più pittoresca della città si è aperto a giornalisti e fotografi.

“Come ogni anno ci apprestiamo a una grande campagna di promozione del nostro territorio che parte con la cartolina della Liguria all’interno del Festival di Sanremo, che come il Capodanno in piazza avrà una visibilità straordinaria – spiega il presidente ligure Giovanni Toti -. Contiamo che nel 2023 il nostro turismo possa superare i numeri del già straordinario 2022: stiamo lavorando per questo. Questo sarà lo spot che ci accompagnerà fino all’estate, con la programmazione su tutte le reti generaliste e una versione più estesa per i social. Una campagna che parte dalla nostra storia per costruire il nostro futuro”.

Protagonisti saranno ancora una volta Maurizio Lastrico – che aveva già recitato per gli spot della Regione due anni fa, compresa la cartolina per Sanremo – e un’altra genovese, Alice Arcuri. La regia è di Fausto Brizzi, che dopo il matrimonio con la campionessa Silvia Salis si è innamorato della Liguria: “Come si promuove presso il pubblico internazionale? Facendocelo venire – racconta -. Io improvvisamente ho scoperto che Genova e la Liguria sono un luogo incredibile, ma la maggior parte degli italiani, sarà un paradosso, non lo sa. E noi facciamo degli spot per farglielo sapere”.

Del resto il personaggio protagonista sarà un genovese per antonomasia: “Avremo una scenografia pazzesca che abbiamo parassitato da un grandissimo film – prosegue Brizzi -. Ci sarà una Sanremo version e poi una versione normale per la primavera. Facciamo finta che questa sia una caravella, c’è un Cristoforo Colombo che sta per partire, ma alla fine in America che cosa c’è che non ci sia già in Liguria? E quindi rinuncerà a partire, un po’ per le suggestioni e un po’ per amore”.

Il nuovo spot della Liguria per Sanremo si gira sul Galeone: le immagini del set

I costi sostenuti dalla Regione ammontano a circa 200mila euro, in linea con quelli affrontati per la campagna promozionale del 2021, quella con Elisabetta Canalis che era finita al centro delle polemiche da parte dell’opposizione politica in Regione. “Le polemiche dell’anno scorso ci hanno portato grande fortuna, visti i numeri di quest’anno”, ironizza Toti. In ogni caso, per andare sul sicuro, quest’anno il cast sarà in gran parte locale: “Facciamo uno spot divertente, ci investiamo in termini di idee e creatività con professionisti di primissima qualità, stavolta presi dalla caldera genovese con un regista, Fausto Brizzi, che ci ha già accompagnato per un pezzo della nostra promozione e ormai di famiglia è diventato genovese anche lui”.