Il mercato in uscita della Sampdoria

Genova. Difficile parlare di calciomercato, quando gli asteroidi che minacciano di schiantarsi sulla Sampdoria stanno restringendo la loro orbita gravitazionale.

Ciò nonostante, è d’uopo farlo, perché il calcio è un gioco e come tale va interpretato, anche se tutto quello che sta succedendo attorno, farebbe venire voglia di scendere dal tram in corsa…

Poi, invero, induce ad un tenue ottimismo anche quanto trapelato, in relazione ad una discesa in campo dell’A.D. della San Quirico, perché – se così fosse – la Samp potrà tornare ad avere un futuro… e la ripartenza dalla Serie B, potrebbe essere anche il male minore, se avverrà con un debito ristrutturato (rateizzazioni lunghe con le banche, fisco, previdenza e magari qualche pagamento stralciato) e – se retrocessione dovrà essere – con il c/economico a beneficiare del relativo ombrello della Lega, nonché degli alleggerimenti derivanti dalla scadenza degli ingaggi di due direttori sportivi attualmente emarginati, di quelli dei vecchi allenatori (Stanković potrebbe, invece, rinnovare a costi ridotti, vista la Serie inferiore), il venir meno dei contratti dei tanti giocatori in prestito (Lammers, Winks, Pussetto, Zanoli, Amione, Turk, Segovia, Ivanović) e di quelli in esaurimento al 30/6 (Vieira, Rincón, Quagliarella, Murillo).

Insomma, si ripartirebbe con la prospettiva di ricreare un ciclo, a misura della città di Genova, che pur dovendo sostenere il tifo di due squadre, sta dimostrando di meritare ben altra attenzione di quella che le istituzioni calcistiche le stanno riservando.

Ecco, perché parliamo di mercato soprattutto in uscita, fermo restando che, a completare la rosa, potranno arrivare solo giocatori in prestito ed a bassi stipendi, salvo compartecipazione di chi li cede temporaneamente.

Ed infatti, a Palermo raccontano di un sopravvenuto accordo per il trasferimento di Valerio Verre (seppur solo in prestito con diritto di riscatto e/o obbligo in caso di promozione) e di trattative in corso per Nicola Murru (restio ad accettare) e Mehdi Lèris, tutti graditi al tecnico Eugenio Corini.

Nonostante un possibile apporto determinante alla causa salvezza, anche Abdelhamid Sabiri è sul banco dei profili cedibili, visto che ha mercato (a Bologna, ad esempio si ipotizza uno scambio con Emanuel Vignato).

Stesso discorso per Omar Colley, sicuramente il miglior difensore attualmente in rosa, anche se forse non troppo idoneo per la difesa a tre attualmente utilizzata da Stanković. Dispiacerebbe, vederlo partire, verso Salerno, ma purtroppo è quello che richiede il momento. Tra l’altro la sua partenza (con eventuale incasso, legato ad un prestito oneroso ed obbligo di riscatto) potrebbe sbloccare il mercato in entrata, leggi Aleksandar Dragović (con un ingaggio fino al 30/6 e/o sopportabile anche in B) ed anche Abdou Harroui, che il Sassuolo potrebbe lasciar partire in prestito, parzialmente tranquillizzato dai sette punti di vantaggio in classifica.

Altri prestiti ipotizzabili, in entrata, di cui abbiamo già parlato, sono quelli dei milanisti Yacine Adli e Marko Lazetić e dello juventino Matias Soulé, condizionati fino all’ultimo alle valutazioni dei club di appartenenza.

Una notizia a margine, rispetto ai giocatori da prima squadra, è quella che riguarda Marco Bontempi, un ex Primavera dello scorso anno, che sembra destinato a concludere anticipatamente l’avventura in prestito all’Arzignano, con conseguente necessità per gli uomini mercato della Samp di trovargli una nuova collocazione (si parla di interesse nei suoi confronti di Padova, Virtus Francavilla e Vis Pesaro.

Ed a proposito di Primavera, visto quanto di buono sta facendo, in prima squadra, Flavio Paoletti (che ci eravamo permessi di sponsorizzare, dopo averlo visto dal vivo ‘spopolare’ in un’amichevole dei Tufano’s boys contro la Genova Calcio), ci sentiamo di fare altrettanto con Mihailo Ivanović, ritenendo il centravanti serbo in possesso di doti tecniche, oltre che fisiche, tali da poter dare una mano anche al gruppo di Dejan Stanković.