Il mercato ha già premiato la Sampdoria

Genova. Di chiunque sia il merito del doppio scambio Caputo/Lammers e Ferrari/Nuytinck (lavoro di squadra Mattia Baldini/Dejan Stanković?), la partita vinta col Sassuolo ha attestato che è stata una scelta giusta.

Il difensore ex Udinese ha sciorinato un match tutto grinta e feroce applicazione, tale da togliere il fiato a Pinamonti (unico neo il rigore, per questione di centimetri), mentre la punta ha dimostrato di essersi subito perfettamente calata nella parte di spalla del ritrovato Gabbiadini (migliore in campo con l’onnipresente Vieira).

Quindi, lasciamo lavorare senza pressioni gli uomini mercato bucerchiati, perché – se il buongiorno si vede dal mattino – hanno dimostrato di avere le idee chiare.

A tal riguardo, al di là del fatto che la stessa fascia da capitano, assegnata a Audero, anziché a Bereszyński sia apparsa come una conferma dell’imminente passaggio al Napoli del polacco (che Stanković potrebbe aver utilizzato per l’ultima volta solo per fronteggiare la scheggia Laurienté), le dichiarazioni di ieri di Cristiano Giuntoli (“Stiamo parlando, ma non c’è ancora nulla”), lasciano sperare che la rinuncia ad un giocatore come quello ammirato contro il Sassuolo, non avvenga per un semplice risparmio sulla differenza di ingaggio con Alessandro Zanoli, che ancora deve dimostrare ‘tutto’.

Se prestito deve essere, che sia quanto meno ben remunerato (se non con riscatto obbligatorio), perché i tre punti di ieri hanno riacceso una fiaccola di speranza/salvezza, cui far mancare ossigeno sarebbe delittuoso.

Okay, invece se necessario, il ritorno sotto il Vesuvio del portiere Nikita Contini, tanto Audero la porta non la abbandona, nemmeno con la testa rotta (vedi ieri) e quindi per completare il trio di estremi difensori (oltre all’affidabile Ravaglia) può starci Elia Tantalocchi o anche il figlio del mister, Filip Stanković è portiere del Volendam (prestito dall’Inter, in Eredivisie), che – essendo un 2002 – non peserebbe sulla lista degli ‘over’, al contrario di Contini.

Lo stesso discorso, fatto per Bereszyński, vale per Omar Colley, che fonti sarde danno nel mirino di mister Ranieri e che (ammesso che il capitano del Gambia accetti di scendere in Serie B), i tam tam di mercato vorrebbero sostituito in blucerchiato da Riccardo Marchizza, scuola Roma, con esperienze ad Avellino, Crotone, Spezia e Empoli, chiuso nel Sassuolo da Rogerio e Kyriakopoulos, per la fascia difensiva sinistra, ma anche da Gian Marco Ferrari al centro, visto la sua duttilità ne consente l’utilizzo nei due ruoli, nelle contigue zone di campo.

Le stesse caratteristiche di Marchizza, le ha pure Andrea Carboni (ex Cagliari ed ora con poco minutaggio a Monza), anche lui chiacchierato come in orbita Samp.

Riassumendo, Zanoli e Marchizza/Carboni, sono due buoni giocatori, ma il background di Bereszyński e Colley è ben altro… quindi Napoli e Cagliari – se li vogliono – che mettano mano al portafoglio.

Idem per Abdelhamid Sabiri, accostano a Fiorentina, Lazio. Torino ed ultimamente anche al Leeds, in Premier League e va bene lo stesso se arrivassero sterline, invece di euro, sempre ‘palanche’ sono!

Non arriveranno, invece, ‘cruzeiros’ dal Brasile, perché giunto alla fine del prestito all’International di Porto Alegre, Kaique Rocha ha preferito non consentire, alla società dello Stato del Rio Grande do Sul, di esercitare l’opzione per l’acquisto a titolo definitivo. Sembra comunque che Atletico Mineiro e Vasco de Gama abbiano manifestato interesse per questo terzino destro, per ingaggiare il quale si era andati avanti con una estenuante trattativa, quasi nella speranza di andare ad ingaggiare un nuovo Cafu, l’ex ‘pendolino’ di Roma e Milan.

Le buone prestazioni di Fabio Depaoli a Verona, lasciano, invece, spazio a qualche possibilità di riscatto anticipato da parte dell’Hellas, frustrate peraltro dalla loro pessima posizione in classifica e dal desiderio di non accollarsi ingaggi da trascinarsi nella serie inferiore.