Il freddo non spaventa i lavoratori della Bocchiotti, quarto giorno di sciopero e presidio

Arenzano. I lavoratori della Professional Solution (società controllata da Adecco Group) con il supporto della Filt Cgil, Fit Cisl e UilTrasporti per la difesa dei diritti e dei posti di lavoro presso il sito della Società Bocchiotti di Arenzano appartenente alla multinazionale tedesca Hager Group sono rimasti 24 ore in presidio permanente, sfidando le rigide temperature di questi giorni.

A riscaldarli, ci ha pensato la solidarietà della popolazione di Arenzano e Cogoleto e dei lavoratori diretti della Bocchiotti con il loro supporto morale e materiale, dalle bevande calde alla focaccia, fino agli attestati di supporto e solidarietà. Attualmente la multinazionale tedesca insieme alla Professional Solution restano sulle proprie posizioni, cioè quelle di trasferire i lavoratori sul sito di Rivalta senza dare garanzie agli stessi sul loro futuro: lavoratori che a detta della committenza sono improduttivi e non ricollocabili nella finta internalizzazione presso il sito di Arenzano.

Da questa mattina la dirigenza della multinazionale tedesca ha chiesto supporto alle forze dell’ordine, destabilizzata dalla forte determinazione e resistenza che hanno avuto i lavoratori, i quali anche se identificati dalle forze dell’ordine con i rappresentanti sindacali, non lasceranno che la fabbrica di Arenzano possa riprendere le attività sostituendo i lavoratori in sciopero con personale interinale della societa Adecco, che controlla il 100% della Professional Solution e che ha l’amaro compito di portare a termine il progetto imposto dalla Hager Group, ruolo che tra l’altro sta rivestendo con la massima determinazione e tenacia.

Ringraziando la popolazione e quanti si sono fermati anche per un cenno di solidarietà, confermiamo a quanti vorranno dimostrare la vicinanza ai lavoratori che anche oggi si rimarrà in presidio permanente sfidando la Multinazionale e il suo progetto. FILT CGIL Genova, FIT CISL Liguria e UilTrasporti Liguria sosterranno questa battaglia che oggi riguarda il settore della logistica e domani potrebbe riguardare il mondo intero degli appalti in Liguria.