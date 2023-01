Il Consiglio regionale aumenta i vitalizi del 12%, Rifondazione Comunista: “E i salari e le pensioni?”

Genova. “Il Consiglio regionale della Liguria ha votato l’aumento, pari al 12%, dei vitalizi per i consiglieri. Ha cioè adeguato i vitalizi all’inflazione. Peccato che questo valga solamente per i consiglieri e non per milioni di salariati o pensionati”.

Così Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista, e Sergio Dalmasso, segretario regionale.

“Chi ha votato questo ennesimo regalo a chi è già privilegiato, ha dimenticato che da circa trent’anni un orrendo accordo governo/padronato/sindacati ha cancellato la scala mobile, cioè il parziale adeguamento di salari e pensioni all’aumento del costo della vita, che l’inflazione al 12% sta peggiorando le condizioni di vita di gran parte della popolazione, che gli indici di povertà assoluta e relativa riguardano aree e settori sempre più ampi del nostro paese”.

“Che mentre i prezzi esplodono e la speculazione trionfa, salari e pensioni sono bloccati da anni e i contratti non vengono rinnovati”.

“Le scelte del Consiglio regionale, targato Toti, sono un affronto per centinaia di migliaia di cittadini e cittadine. Accrescono ancora il distacco rispetto alla politica di “palazzo” e verso un ceto politico che garantisce e accresce i propri privilegi”.

“E’ assurdo poi, che questi signori, dall’alto dei loro scranni e dei loro stipendi, frignino per le basse percentuali di elettori e per la crescente sfiducia verso i partiti e la politica” concludono i due segretari.