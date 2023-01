Il capodanno del 118? Molte intossicazioni etiliche anche fra giovanissimi ma nessun incidente dovuto ai botti

Genova. Intossicazioni etiliche fra giovani e giovanissimi (e non solo), molte delle quali avvenute per strada, in piazza, in centro città, ma senza pesanti conseguenze. Molti degli interventi segnalati al 118 durante la notte di Capodanno si sono conclusi con pazienti trattati sul posto e neppure trasportati in ospedale. I 118 di Genova e del Tigullio non segnalano invece interventi dovuti all’utilizzo di petardi.

Una ventina, però, le missioni dei vigili del fuoco di Genova dovute all’incendio di cassonetti principalmente a causa dello sparo dei botti.

Durante la notte – anche per via delle condizioni meteo – si sono verificati anche alcuni incidenti stradali, fortunatamente in gran parte di non grave entità.

L’incidente più grave quello che ha visto un giovane motociclista finire contro un’auto in Largo Zecca. Moto praticamente distrutta ma il ragazzo non rischia la vita.