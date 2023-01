Il Bogliasco cala il poker: battuta la Brizz

Bogliasco. Seconda vittoria consecutiva, la quarta in stagione, per le ragazze del Netafim Bogliasco 1951. Tra le mura amiche della Vassallo le biancazzurre di Mario Sinatra superano 13-8 la Brizz Acireale al termine di un incontro condotto fin dalle primissime battute di gioco. Successo importante che permette di respingere l’assalto delle siciliane, distanti appena tre punti prima del via, e al contempo di intravedere i confini della zona play-off.

Avanti già al primo assalto grazie alla conclusione di Dorotea Spampinato, le bogliaschine incassano l’immediato pareggio siciliano per poi tornare subito avanti grazie alla doppietta di una scatenata Paola Di Maria. Il quarto iniziale si dimostra però ricco di gol ed emozioni, con la Brizz che per due volte si porta sul meno uno venendo poi prontamente rispedita sul doppio svantaggio dai centri di Anastasia Riccio e Maddalena Paganello.

Già alti nei primi 8 minuti, i giri del motore ligure si impennano nei secondi, dando vita ad un autentico assolo biancazzurro. Ancora Spampinato e Di Maria, intervallate da una doppietta di Bianca Rosta, portano le squadre al cambio vasca sul 9-3 per le locali. Un punteggio lenito dalle strepitose parate del portiere ospite Helga Santapaola, capace di neutralizzare addirittura tre rigori alle avversarie.

Ipotecato il successo, Bogliasco rallenta nella seconda metà di gara. Il parziale del terzo tempo viene mantenuto in equilibrio dal doppio squillo di Giulia Lombella, a segno prima su rigore e poi con una bomba dalla distanza a fil di sirena. Alla Brizz resta così solo la soddisfazione di aggiudicarsi di misura l’ultimo parziale, malgrado siano le bogliaschine a segnare con la solita Di Maria (quattro reti per lei) e Mauceri le prime due reti del quarto quarto.

“Il successo di oggi è importante ma onestamente non possiamo essere soddisfatte per come lo abbiamo ottenuto – commenta un po’ amareggiata a fine gara capitan Giulia Millo -. Malgrado una buona partenza, che ci ha consentito di gettare le basi per la vittoria, non siamo state in grado di proseguire nel resto dell’incontro sulla medesima falsa riga. Prendiamoci i tre punti e mettiamoli in cassa ma non esaltiamoci troppo perché avremo dovuto fare molto meglio”.

Il tabellino:

NETAFIM BOGLIASCO 1951-BRIZZ NUOTO 13-8

(Parziali: 5-3, 4-0, 2-2, 2-3)

NETAFIM BOGLIASCO 1951: V. Uccella, A. Riccio 1, P. Di Maria 4, G. Cuzzupè, A. Mauceri 1, G. Millo, B. Rosta 2, R. Rogondino, M. Paganello 1, G. Lombella 2, M. Carpaneto, D. Spampinato 2, M. Oberti. All. Sinatra

BRIZZ NUOTO: H. Santapaola, F. Sapienza 1, A. Vitaliano, N. Sasover, A. Arcidiacono, M. Spampinato 1, C. Cappello, I. Pane 2, G. Pastanella, V. Santoro 1, M. Giuffrida 2, A. Milicevic 1, F. Paladino. All. Zilleri

Arbitri: Scappini e Baretta

Note. Uscita per limite di falli Arcidiacono (B) nel secondo tempo. Superiorità numeriche: Bogliasco 4/10 + 4 rigori, Brizz 1/8 + 1 rigore.