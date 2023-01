Idea Lanna: un torneo fra Sampdoria, Cremonese, Juventus e Chelsea in onore di Vialli

Genova. Se ne è andato Gianluca Vialli, ‘centravanti eroe’, che con i suoi goal e capriole, ha fatto sognare una generazione di tifosi blucerchiati, cui il destino non ha concesso di coronare il suo ultimo sogno, quello di diventare presidente della Sampdoria.

A lungo la tifoseria doriana ha coltivato questa speranza e di certo la prossima partita col Napoli, sarà occasione per una grande attestazione di affetto, per questo campione, che la Gradinata Sud omaggiava col coro: “Luca Vialli, alè, alè, noi ti amiamo e adoriamo, tu sei meglio di Pelé”.

Ed un grande apprezzamento va all’attuale presidente, il suo ex compagno di squadra, Marco Lanna, per aver prontamente lanciato l’idea di organizzare un torneo, con la partecipazione di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea, in onore di Vialli, col ricavato da destinare in beneficenza.

“Mi piacerebbe poterlo fare, per far sì che diventi qualcosa di indelebile. Poi vedremo qualche altra iniziativa in città – ha detto a SkySport -. Luca per me è stato un amico, un compagno, un fratello, una guida, sia da giocatore che da uomo. Quest’anno ci siamo sentiti spesso, ho chiesto consigli e pareri per il mio ruolo di presidente della Sampdoria, una cosa che lui ha sempre sognato. Ha sempre avuto la Samp nel cuore, voleva sapere tutto di quello che succedeva. È sempre stato molto legato a questo club, alla presentazione del libro si emozionò davanti ad i tifosi che lo osannavano. Per lui fu una delle giornate più belle degli ultimi tempi, uscì con le lacrime agli occhi. È stato una grande persona e un grande calciatore, mancherà a tutti”.

Se poi, per scuoterci dalla tristezza del momento, dobbiamo parlare di calcio, come a Gianluca piacerebbe, tuffiamoci nei numeri dei vincoli di tesseramento ed in particolare al numero massimo della lista della Lega Serie A (che esclusi gli Under, non può superare la cifra di venticinque ‘Over 22’ anni d’età, di cui quattro formatisi nel club; per cui – essendo tutti i doriani in rosa ‘sotto leva’ – il numero, per quanto riguarda la Samp, si ferma a 21).

Gli attuali tesserati ‘over’ sono 23 (Audero, Contini, Ravaglia, Bereszyński, Colley,Murillo, Nuytinck, Augello, Murru, Léris, Rincón,Vieira,Villar, Verre, Sabiri, Djuričić,Gabbiadini, Quagliarella, Lammers, Pussetto, Conti, Winks, De Luca), per cui – pur tenendo conto che gli ultimi quattro sono al momento lungo degenti –sarà opportuno cambiarne almeno due, di questa lista, proprio in previsione del rientro in campo degli infortunati.

Poi è ovvio che, se non si vuole sostituirli (perché in rosa ci sono anche gli Under: Amione, Montevago, Trimboli, Yepes, Malagrida, Tantalocchi, Villa e Paoletti), due degli ‘over’ andranno ugualmente ceduti, per non pagare lo stipendio a giocatori, che non potranno essere messi nelle liste da presentare alle terne arbitrali.

Ma non finiscono qui, i vincoli, perché va ricordato che, dal 1/7/ 22 al 30/6/23, un club può avere un massimo di 8 professionisti in prestito (7 per l’anno successivo e 6 per quello a seguire) e che – al riguardo – nella rosa della Samp, ci sono già Amione, Villar, Winks, Pussetto, Lammers e Contini, in aggiunta ad altri giovani della Primavera ( tipo Segovia ed Ivanović), che tuttavia, essendo Under 21, sono esentati da queste limitazioni.

Tanto lavoro, quindi, per Mattia Baldini & Co., che però hanno già dimostrato di essere partiti col piede giusto (Lammers e Nuytinck), per cui sapranno proseguire sulla rotta tracciata da Dejan Stanković.

A proposito del quale, qualche media aveva adombrato ridicoli rischi di nepotismo, che avrebbero potuto nascere nello spogliatoio della Sampdoria, per un eventuale tesseramento del figlio Filip Stanković, prontamente smontati da quell’uomo tutto d’un pezzo che è il tecnico serbo, che ha smentito la possibilità di farlo arrivare a Bogliasco (dal Volendam, in prestito dall’Inter) a vestire la maglia della Sampdoria.

Non sarà Pilip, infatti, a comporre il trio di portieri della Samp (dopo il ritorno di Contini a Napoli), bensì Igor Vekič, Under 21 sloveno già nel giro della nazionale maggiore, pescato da Mattia Baldini nel Paços Ferreira (Portogallo), dove è in prestito dal NK Bravo di Lubiana e che arriverà alla Samp col diritto di riscatto. Alto 192 cm, è un ’98, quindi nel cambio con Contini – che tornerà a Napoli – non si libererà un posto da ‘over 22’.

Situazione analoga per i nomi di altri giocatori, che al momento vengono dati in orbita blucerchiata, come Abdou Harroui, mediano del Sassuolo, (ex Sparta Rotterdam), mediano marocchino, con cittadinanza olandese (12 presenze con l’Under 21 dei Paesi Bassi), che può giostrare anche da esterno, stante l’abilità di giocare con la palla tra i piedi.

Era over 22, anche l’ambito centrocampista polacco della Fiorentina, Żurkowski, che tuttavia ha accettato la corte dello Spezia, per cui adesso i viola , nella trattativa per arrivare a Sabiri, cercano di inserire, il 28enne Marco Benassi, mentre probabilmente a Stanković sarebbe più gradito Aleksa Terzić (un ’99 con 5 presenze con la nazionale della Serbia), che dopo un ottimo campionato in prestito all’Empoli, sta trovando meno spazio a Firenze. C’è da superare la concorrenza del Bologna, ma se la Fiorentina vuole davvero Sabiri…

Un colpaccio per il centrocampo della Sampdoria, sarebbe comunque il riuscire ad ottenere, dal Benfica, il prestito di Soualiho Meïté, la cui avventura a Cremona sembra essersi conclusa ieri, con la partita contro la Juventus. Al francese (ex Torino e Milan) non fanno difetto fisicità e tecnica di base e, quindi, sarebbe un bel mediano, in grado di dare sostanza ed equilibrio alla rosa.

Di un anno più giovane (’95 invece che ’94), José Machin, rappresenta un’alternativa che Mattia Baldini sta ponderando… Pepin (soprannome dell’equatoguineano) è più regista, grazie all’ottima visione di gioco, abbinata alle buone doti tecniche. Già seguito dal Doria, questa estate, col Monza restio a cederlo (lo voleva anche il Valencia di Rino Gattuso), ora, invece, i brianzoli se lo trovano ai margini della prima squadra… Ovvio farci un pensierino, in casa Samp…

La novità di ieri, è che Omar Colley ha cambiato agente, passando da Fali Ramadani a Federico Pastorello (guarda caso, lo stesso di Bereszyński), evidentemente con l’auspicio di trovare future sistemazioni in team blasonati, magari in Premier League… In tal caso un incasso in sterline, farebbe molto comodo al c/economico della Samp, visto – che a quanto pare – ‘palanche’ non sembrano destinate ad arrivare dallo scambio fra il nazionale polacco ed il giovane Alessandro Zanoli… un’operazione che sarà forse possibile decifrare a ‘bocce ferme’, perché il risparmio dei costi d’ingaggio, appare una motivazione non sufficiente…

Per il posto eventualmente lasciato libero da Colley, viste le difficoltà ad arrivare ad Aleksandar Dragović, le ultime notizie danno come papabile Daniele Rugani, ovviamente con partecipazione juventina ai costi d’ingaggio.

Infine, come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, l’esperienza di Emanuel Ercolano alla Turris, sta giungendo al termine, ma sul giocatore di fascia destra è pronto a ripiombare il Latina, il cui mister – Daniele Di Donato – sarebbe ben lieto di rivedere l’ex Primavera blucerchiato rivestire la maglia nerazzurra dei pontini, già onorata la scorsa stagione con tre reti e tante sgroppate.