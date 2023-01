I carabinieri di Genova arrestano cinque spacciatori in una sola notte

Genova. Cinque arresti per spaccio nelle ultime ore da parte dei carabinieri di Genova. Dal pomeriggio di ieri fino a questa notte, durante uno specifico servizio coordinato, i militari dell’aliquota Operativa della Compagnia Genova – Centro, con il personale delle Stazioni Maddalena e Ge-San Teodoro e Scali, hanno arrestato “per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti”, cinque cittadini stranieri, e sequestrato droga e denaro contante.

Un tunisino 18enne con precedenti di polizia, colto in flagranza di reato è stato arrestato mentre cedeva hashish a un uomo, incensurato, residente in Lombardia. Il giovane, una volta bloccato e perquisito, veniva trovato in possesso di ulteriore analogo stupefacente per un totale di 10 grammi.

Un giovane senegalese, inizialmente dichiaratosi ai militari minorenne ma di fatto appurato maggiorenne a seguito degli accertamenti sanitari, è stato arrestato in flagranza poiché sorpreso mentre cedeva cocaina ad un marocchino, pregiudicato. L’immediata perquisizione personale dell’arrestato, permetteva di rinvenire ulteriori varie dosi e la somma in contanti di 250 euro presumibile provento dell’attività di spaccio. Nel corso della successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione soggetto, venivano rinvenuti e sottoposti a sequestro, ulteriori 25 grammi di crack, circa 100 grammi di “eroina” già suddivisa in dosi pronte alla vendita e la somma in contanti di circa 1.500 euro.

Tratte in arresto per detenzione ai fini di spaccio altri tre senegalesi tra i 25 e i 35 anni, con precedenti di polizia, domiciliati all’interno dello stesso appartamento.