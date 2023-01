Herpes Zoster, Candia (Lista Sansa): “Mancano le dosi di vaccino, c’è chi aspetta da ottobre”

Genova. “Diversi cittadini liguri stanno aspettando da ottobre il vaccino per l’Herpes Zoster, il cosiddetto ‘Fuoco di Sant’Antonio’, e pur avendo prenotato l’appuntamento sono stati rimandati a casa per la mancanza delle dosi da inoculare” è partita da questa considerazione l’interrogazione presentata nel Consiglio regionale di oggi dalla consigliera della Lista Sansa, Selena Candia.

Il vaccino per l’Herpes Zoster, a cui pochi accedevano fino ad ora, è diventato una risposta fondamentale per un problema che diventa sempre più comune, diffuso e grave specialmente per i soggetti over 65. A tal proposito Regione Liguria ha recentemente inviato un invito alla vaccinazione rivolto ai liguri nati nel 1957.

“Purtroppo in molti hanno avuto problemi a ricevere il vaccino per la mancanza delle dosi disponibili – sottolinea Candia -. Diverse persone stanno aspettando da ottobre, mentre altre hanno preso l’appuntamento, si sono recate nell’ambulatorio prescelto ma sono state mandate a casa proprio per la mancanza di dosi di vaccino”. “L’assessore Gratarola ha riconosciuto il problema e i ritardi – aggiunge la consigliera regionale – e ha garantito la disponibilità delle dosi previste per il 2023”.

“Auspichiamo che nel frattempo – conclude Selena Candia – venga implementato il servizio telefonico del Cup, da cui passa la prenotazione del vaccino, perché ad oggi è stato tolto il nastro di attesa, costringendo i cittadini a richiamare decine di volte per riuscire a mettersi in contatto con un operatore”.