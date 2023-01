Gronda, al via i lavori sulle alture di Rivarolo: ecco dove sbucheranno le nuove gallerie

Genova. Sono iniziati anche sulle alture di Rivarolo i lavori del “lotto zero” della Gronda. Da circa una settimana i mezzi di Amplia, società del gruppo Autostrade che ha raccolto l’eredità della Pavimental, stanno operando in via Torbella, una strada stretta e tortuosa che parte da via Vezzani, nei pressi del cimitero, e sale fino al paese di Begato costeggiando il tratto iniziale dell’autostrada A12. Per ora si vedono solo attività di disboscamento e pulizia del versante, ma a breve inizieranno i primi sbancamenti e in futuro partiranno gli scavi con metodi tradizionali.

Si tratta di uno snodo cruciale per il progetto destinato a stravolgere la viabilità autostradale genovese. In questo punto, infatti, confluiranno le gallerie Torbella Est, Torbella Ovest, Monte Sperone e Granarolo, uscendo dalle quali si scavalcherà la A12 in modo trasversale sul nuovo viadotto Torbella. Queste opere saranno parte integrante della futura “A7 bis”, cioè l’asse di collegamento tra la bretella Vesima-Bolzaneto (ovvero la “A10 bis”) e il casello di Genova Ovest, un’opera fondamentale soprattutto per i mezzi pesanti che saranno costretti a utilizzare la Gronda visto il declassamento dell’attuale A10 nel Ponente cittadino.

La maggior parte dei residenti in quel tratto di via Torbella è già stata espropriata. Alcune villette di campagna, raggiungibili a stento con un veicolo, giacciono ormai abbandonate da qualche anno. “Hanno detto che ci lasceranno stare, ma non sono sicuri – racconta la signora Jolanda, che abita poco prima dell’inizio del cantiere -. Abbiamo fatto molti sacrifici per questa casa. Per ora non abbiamo particolari problemi. Del resto, se devono lavorare, è giusto così”.

I disagi sono legati soprattutto alle caratteristiche della strada, poco più che un sentiero asfaltato a doppio senso, con diverse curve prive di visibilità, inadatta a sopportare il transito di furgoni e mezzi da cantiere che in questi giorni hanno iniziato a percorrerla. In futuro andrà realizzata una viabilità di servizio, ma il tracciato è ancora da definire con esattezza, anche se probabilmente correrà lungo l’autostrada esistente.

guarda tutte le foto 16



Gronda, al via i lavori sulle alture di Rivarolo: ecco dove sbucheranno le nuove gallerie

“Come da prassi delle grandi opere, non è stata data alcuna comunicazione agli abitanti dei condomini di via Torbella, che hanno solo dovuto prendere atto dell’arrivo dei macchinari da lavoro e del transito dei mezzi pesanti necessari per lo sbancamento dei terreni posti sotto il paesino di Begato, al taglio della vegetazione e all’apertura del cantiere”, denuncia in una nota Unione Popolare che “ribadisce la propria ferma contrarietà alla Gronda, falsamente considerata opera strategica risolutiva della disastrosa viabilità genovese” e ne denuncia “l’impatto devastante, privo di considerazione per i bisogni delle persone, mancante di tutela della salute e dell’ambiente e soprattutto inutile, viste le infrastrutture nel frattempo realizzate o in via di realizzazione”. L’organizzazione politica ha preannunciato un presidio di protesta, in data e luogo ancora da comunicare.

Quello in zona Torbella è uno dei due cantieri del “lotto zero” entrati in attività dopo la firma del protocollo d’intesa tra Autostrade e gli enti locali. L’altro è quello di Bolzaneto, dove sbucherà l’ultima galleria prima del nuovo “viadotto Genova”, il ponte strallato che attraverserà la il Polcevera.. Questa sarà l’area di assemblaggio delle “talpe” impiegate per lo scavo meccanizzato delle gallerie naturali provenienti dal Ponente. Nei prossimi mesi saranno create le piste di lavoro per l’esecuzione delle “berlinesi” dell’imbocco est delle gallerie Monterosso. Anche in questo caso si inizia con disboscamento, recinzioni e risoluzione delle interferenze idrografiche col rio Ronco.

I lavori del “lotto zero” dureranno circa un anno sul totale dei dieci previsti per completare l’intera infrastruttura. In tutto si tratta di cinque cantieri: oltre ai due partiti in Valpolcevera saranno attivati i campi operativi nelle valli Leira e Cerusa a Voltri (che saranno attraversate da altrettanti viadotti) e soprattutto il campo base da allestire nell’area ex Colisa, sotto la collina di Coronata, concessa in affitto da Sviluppo Genova in base a un contratto appena rinnovato, con scadenza nel 2032. Con queste opere iniziali si porranno le basi per scavare le gallerie naturali Monterosso, Forte Diamante, Bric du Vento, Torbella Ovest, Monte Sperone e Granarolo che determinano i tempi di esecuzione dell’intera Gronda.

Dal punto di vista burocratico mancano ancora due passaggi, inizialmente previsti per gennaio: il via libera del Consiglio dei lavori pubblici all’aggiornamento del progetto esecutivo, redatto ormai più di cinque anni fa, e la firma finale del ministero delle Infrastrutture.