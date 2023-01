Gli albergatori genovesi archiviano le feste: “Bilancio positivo, ora però investire sulla cultura”

Genova. Bilancio positivo, con numeri che raggiungono almeno i livelli pre-Covid e la sensazione di un ritorno notevole in termini di immagine grazie al Capodanno di Mediaset. Gli albergatori genovesi archiviano così il periodo delle feste natalizie e guardano già ai prossimi mesi, con l’obiettivo di attirare flussi turistici durante tutto l’anno e non solo nei periodi di alta stagione. A qualche chilometro di distanza, nelle località rivierasche del Tigullio, il bicchiere appare mezzo vuoto. Difficile risollevare le sorti di un inverno che ha visto e vedrà ancora molte strutture chiuse, complice l’aumento esponenziale dei costi.

“Sabato sera la città era piena. In realtà non c’è nulla di strano: a parte gli anni della pandemia, è da qualche anno che a Genova registriamo il tutto esaurito il 31 dicembre, come in tutte le città del mondo – commenta Gianluca Faziola di Federalberghi Genova -. Il valore della diretta Mediaset c’è stato, soprattutto in termini di immagine. Anche in questa settimana un po’ di domanda si sta materializzando, giorno su giorno”.

Non tutto è andato benissimo: “È mancato un po’ il periodo tra Natale e Capodanno, ci siamo fermati al 70% di camere occupate. Ci aspettavamo di più da Genova capitale del Natale, dovremo interrogarci se la promozione è stata corretta. Siamo moderatamente soddisfatti. In ogni caso quello che si è chiuso è stato un anno straordinario, come minimo siamo tornati ai livelli pre-Covid”.

E nei prossimi mesi? “Io continuo a dire che bisogna puntare su cultura e centro storico – prosegue Faziola -. Serve un bell’investimento sul nostro parco museale che non è all’altezza. I contenuti sono straordinari ma non sono valorizzati dal contenitore. Il patrimonio artistico dovrebbe essere un motivo di acquisto della destinazione Genova, ma siamo ancora lontani. Sul centro storico bisogna farsi venire qualche idea, ci sono zone ben frequentate con bei locali ma tante altre che sono un problema. Il binomi centro storico-cultura potrebbe funzionare, ma a questo devono pensare gli esperti. Di sicuro la criminalità non si sconfigge con la militarizzazione”.

Il collega Aldo Werdin, dal suo punto di osservazione sul Tigullio, non lascia trasparire particolare entusiasmo: “Le feste? Non è andata male ma neanche benissimo. Sapevamo già che non avremmo fatto chissà cosa. Quest’anno la maggioranza dei nostri clienti, che si sono fermati soprattutto a Capodanno, ha ridotto il soggiorno mediamente di una notte. Non vorrei dare la colpa di tutto alla crisi e alla mancanza di soldi nei portafogli. Penso che il brutto tempo che insiste sulla Liguria da due settimane abbia contribuito ad accorciare la permanenza”.

D’altro canto, a dare un po’ di speranza per il prosieguo della stagione invernale sul mare, è la mancanza di neve in montagna che potrebbe far cambiare idea a qualche sciatore. Al netto di questi auspici, molti albergatori chiuderanno subito dopo l’Epifania, soprattutto i più piccoli a conduzione familiare “Il 4 febbraio c’è la mezza maratona di Santa Margherita, qualcuno riaprirà per quel weekend – spiega Werdin -. Per il resto bisogna lavorare molto sulla ripartenza, bisogna crederci. A inizio aprile verrà Pasqua, poi tutto il resto. Stringeremo i denti e staremo attenti i costi”.