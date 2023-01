Giorno della memoria, a Genova la proposta per ricordare con una targa il poliedrico artista Leo Lionni

Genova. Tanti bambini, da piccoli, hanno sfogliato un volume come “Piccolo blu e piccolo giallo”. Solo una delle opere di un genio poliedrico come Leo Lionni, artista americano di origini ebree sefardite, ma dal 1925 trasferito a Genova, tra i fondatori del Futurismo e dall’inesauribile vena creativa fino alla sua morte, a causa del Parkinson, nel 1999.

A lui il Comune di Genova potrebbe presto dedicare una targa. La proposta, firmata dai consiglieri comunali della Lega, è di apporla sulla facciata dell’Istituto Tecnico Vittorio Emanuele II in Piazza della Zecca per commemorare l’artista.

Lionni nacque ad Amsterdam da una famiglia olandese di origine ebraica sefardita, si trasferì in Italia, a Genova, nel 1925 e nel 1929 iniziò a dipingere. Filippo Tommaso Marinetti lo chiamò nel 1931 a far parte del Movimento Futurista. Nel 1935 si laureò in economia e cominciò ad interessarsi al Graphic Design, prima nell’Ufficio Pubblicità della Motta, con Dino Villani, e poi come free-lance, ma nel 1938 dovette emigrare negli Stati Uniti con la famiglia, a causa delle leggi razziali. A Philadelphia, dove risiedette nei primi anni del suo soggiorno americano, si dedicò soprattutto alla grafica ed ebbe successo nell’ambito della pubblicità.

Nel 1960 tornò in Italia, stabilendosi a San Bernardo di Lavagna, nella Riviera di Levante e, successivamente, a Porcignano, una frazione di Radda in Chianti, in provincia di Siena. Fu direttore di Panorama, quando ancora era un mensile. Nel 1984 la rivista giapponese Idea lo giudicò tra i trenta designers più influenti del ventesimo secolo.

I libri per bambini di Leo Lionni esprimono valori universali, rendendo spesso omaggio all’unicità e all’intelligenza proprie del periodo dell’infanzia. Tra i temi più trattati nelle sue opere per bambini figurano la ricerca di sé e la costruzione di relazioni positive con il prossimo. Lionni prediligeva la tecnica del collage, con la quale è stato realizzato il suo libro per bambini più famoso: Piccolo Blu e Piccolo Giallo.

A luglio 2015, sul volume Piccolo Blu e Piccolo giallo si è aperto un piccolo caso: il libro è stato inserito in una lista di libri per bambini proibiti dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro perché accusati di trattare “argomenti che non devono essere affrontati dalla scuola, ma dai genitori” e diventando, per contro, il simbolo della protesta contro qualsiasi forma di censura culturale.