Giallo a Pegli, uomo trovato in mezzo alla strada in arresto cardiaco: si indaga su un’aggressione

Aggiornamento ore 12 L’uomo è risultato essere un tunisino di 53 anni. Oltre all’arresto cardiaco è risultato avere un tasso alcolemico molto alto. Dopo alcuni accertamenti si fa strada per la polizia l’ipotesi che sia caduto autonomamente e che le ferite al volto siano dovute alla caduta.

Genova. Un uomo che per ora resta senza identità – non aveva con sé documenti – è stato trovato per strada, ieri sera, in un sottopasso a Pegli, nel ponente cittadino.

L’uomo, probabilmente un cittadino straniero, è stato trovato in arresto cardiaco. I soccorsi hanno allertato le forze dell’ordine perché le condizioni del paziente facevano pensare a un aggressione.

Sul caso sta indagando la polizia scientifica. L’uomo, possibile vittima di violenze, è ricoverato all’ospedale San Martino in terapia intensiva.

Non è stata l’unica aggressione registrata nella notte di capodanno: un 57enne di Struppa aggredito da uno sconosciuto in zona Prato-Molassana è finito in ospedale in codice rosso dopo aver riportato diversi traumi facciali.