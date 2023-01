La Spezia. Sono ripartite le operazioni di sbarco dalla nave Geo Barents arrivata ieri nel porto della Spezia. Secondo quanto riferito dalla Ong, all’inizio della giornata rimanevano ancora 99 migranti a bordo, tutti uomini adulti. Ieri, dopo l’attracco a Calata Artom con 237 persone soccorse in mare, le operazioni si sono concluse in serata con priorità per donne (tra cui una incinta) e minorenni.

“Per quanto riguarda il tema dei minori, sono 87 di cui 13 sotto i 10 anni, tutti accompagnati da un familiare, e 74 non accompagnati ma superiori ai 14 anni. La maggior parte di queste persone verrà ricollocata fuori regione – ha riferito il presidente ligure Giovanni Toti, presente durante le operazioni di sbarco -. Via via che scenderanno dalla nave saranno portate con i pullman presso i centri di accoglienza temporanea predisposti dal ministero dell’Interno. Alcuni di loro resteranno sul territorio spezzino e ligure, tra minori non accompagnati e persone ricoverate perché bisognose di cure”.

Secondo quanto riferito dal governatore, ci sarebbero 3 migranti positivi al Covid, tra cui una mamma e un bimbo piccolo, ma senza sintomi gravi. In base a quanto riportato dal sindaco Pierluigi Peracchini ci sarebbero anche casi di scabbia. Comunque tutte situazioni gestibili dal personale sanitario sul posto senza particolari criticità.

Geo Barents, lo sbarco dei migranti alla Spezia

Per la nave Geo Barents si apre ora il tema delle sanzioni: tornando indietro per effettuare altri due salvataggi dopo l’assegnazione del porto della Spezia avrebbe violato il recente decreto Piantedosi e potrebbe essere sottoposta a sequestro amministrativo. “Quando verranno fatti gli accertamenti in maniera compiuta e se emergeranno violazioni che dovranno essere contestate dagli organi accertatori che non sono io ma Guardia di finanza o polizia, deciderò comunque in coscienza e con la massima serenità e con la competenza che ho maturato negli anni”, ha detto interpellata sul tema la prefetta della Spezia Maria Luisa Inversini presente sul molo dove è attraccata la nave Geo Barents con 237 migranti di cui 87 bambini, 74 dei quali non accompagnati.